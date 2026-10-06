2026-10-06 17:38:12
Φωτογραφία για Λάρισα-Δίκη για τα Τέμπη: Με τον πατέρα της Αναστασίας Παπαγγελή συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων.
Με τον Ηλία Παπαγγελή, πατέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, συνεχίζονται σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων.«Η ζωή μας χωρίστηκε σε δύο μέρη πριν το συμβάν και μετά το συμβάν. Ήταν ενας άγγελος μαζί μας για 18.5 χρόνια.Ήταν ένα πολύ αξιόλογο παιδί. Ένα καλοκάγαθο παιδί. Όμως φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ και γκρεμίστηκαν όλα. Απο τότε η ζωή sidirodromikanea
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