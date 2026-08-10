2026-08-10 13:07:55

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι εξακολουθούν να κρατούν καλά κρυμμένα τα μυστικά της νέας σεζόν, ή μήπως όχι;



Μετά τα πρώτα απολαυστικά βίντεο που ξεσήκωσαν τους φίλους της σειράς στα social media, οι πρωταγωνιστές επιστρέφουν με νέες... αποκαλύψεις. Ή, για την ακρίβεια, με ακόμη περισσότερα ερωτήματα.



Τι έχει αλλάξει στις ζωές των αγαπημένων ηρώων;



Ποιοι παραμένουν αμετανόητοι και ποιοι ισχυρίζονται ότι έχουν ωριμάσει;



Ποιες συνήθειες δεν κόβονται με τίποτα και ποιες εκπλήξεις μάς περιμένουν;



Με το γνώριμο χιούμορ τους, οι πρωταγωνιστές δίνουν απολαυστικά hints για όσα θα δούμε στον νέο κύκλο επεισοδίων.



Η Μπέλα κάτι θέλει να μας πει για τον Άρη… https://www.instagram.com/reels/Dbsxk2tEa_L/



Ο Σάββας ανυπομονεί να γίνει ένας μικρός Χαμπέας; https://www.instagram.com/reels/Dbu8ZslnX9V/



Ο Μένιος συνεχίζει εντατικά τις προπονήσεις! https://www.instagram.com/reels/DbxRvq-gVWo/



Πώς διαχειρίζεται ο Μενέλαος τις… ιδιαιτερότητες της συζύγου του; https://www.instagram.com/reels/Db0y9bNDxYF/



Ο Ζουζουνέλ ετοιμάζει την επανάστασή του… https://www.instagram.com/reels/Db2kBZoFZkc/



Μείνετε συντονισμένοι… οι εκπλήξεις από το αγαπημένο «Σόι» συνεχίζονται!







Ένα είναι βέβαιον… οι οικογενειακές κόντρες, οι παρεξηγήσεις, οι συγκινήσεις, τα πειράγματα και το γέλιο επιστρέφουν πιο δυνατά από ποτέ.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ