2026-10-22 07:31:10
Φωτογραφία για Σύγχρονο country σε εξαιρετικούς συνδυασμούς



Σε ένα σπίτι του 18ου αιώνα, στην αγγλική εξοχή των Chiltern Hills, το παραδοσιακό country ύφος αποκτά πιο σύγχρονο χαρακτήρα μέσα από τον συνδυασμό επίπλων, υλικών και διακοσμητικών στοιχείων διαφορετικών εποχών.

Το βαθύ μπλε κυριαρχεί χρωματικά σε τοίχους, αντικείμενα αλλά και βαμμένα έπιπλα  και συνδυάζεται ιδανικά με λευκό, γκρι και τις φυσικές αποχρώσεις του ξύλου, ενώ παλιά έπιπλα και αντίκες ενισχύουν την γενικά εξοχική ατμόσφαιρα και δένουν με τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του χώρου, χωρίς όμως να δημιουργούν ένα αυστηρά κλασικό σύνολο. 



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοσιακά στοιχεία συνυπάρχουν με πιο σύγχρονης αισθητικής φωτιστικά, έργα τέχνης και διακοσμητικές λεπτομέρειες, χωρίς να χάνεται η συνοχή του συνόλου.  

Καθοριστικό στοιχείο της διαμόρφωσης και τα υφασμάτινα στοιχεία με τις διαφορετικές υφές, τα έντονα μοτίβα και τους ιδιαίτερους χρωματικούς συνδυασμούς τους, να ολοκληρώνουν ένα σύνολο στο οποίο κυριαρχούν η προσωπικότητα, η ζεστασιά και η ανεπιτήδευτη αισθητική.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

houseandgarden

instagram.com/parsnip.design



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Sun the Quilt. Μια πρωτοποριακή πρόσοψη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Sun the Quilt. Μια πρωτοποριακή πρόσοψη
ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ANDROID
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ANDROID
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
English Country: κάτι περισσότερο από ένα διακοσμητικό στυλ
English Country: κάτι περισσότερο από ένα διακοσμητικό στυλ
Όταν το διαχρονικά κλασικό συναντά το τολμηρά σύγχρονο
Όταν το διαχρονικά κλασικό συναντά το τολμηρά σύγχρονο
Mid Century Modern. To ρετρό αλλά διαχρονικά σύγχρονο στυλ
Mid Century Modern. To ρετρό αλλά διαχρονικά σύγχρονο στυλ
Α. Τζιτζικώστας από Βερολίνο: «Ασφάλεια, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα το τρίπτυχο για έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο».
Α. Τζιτζικώστας από Βερολίνο: «Ασφάλεια, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα το τρίπτυχο για έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο».
Βόρεια Ελλάδα: Ζητείται σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο που θα ενώνει Θεσσαλονίκη–Μακεδονία–Θράκη.
Βόρεια Ελλάδα: Ζητείται σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο που θα ενώνει Θεσσαλονίκη–Μακεδονία–Θράκη.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Παραδοσιακές τεχνικές θεραπείας με το κρεμμύδι σε διάφορα μέρη του κόσμου που χρονολογούνται από αρχαιοτάτων χρόνων...
Παραδοσιακές τεχνικές θεραπείας με το κρεμμύδι σε διάφορα μέρη του κόσμου που χρονολογούνται από αρχαιοτάτων χρόνων...
Έρχεται ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης -Ποιες περιοχές θα συνδέσει, πότε θα ολοκληρωθεi.
Έρχεται ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης -Ποιες περιοχές θα συνδέσει, πότε θα ολοκληρωθεi.
Alstom: Τα τρένα του μέλλοντος θα αναβαθμίζονται όπως τα smartphones.
Alstom: Τα τρένα του μέλλοντος θα αναβαθμίζονται όπως τα smartphones.
Πώς ο φωτισμός αλλάζει τα χρώματα που έχουμε επιλέξει
Πώς ο φωτισμός αλλάζει τα χρώματα που έχουμε επιλέξει
Τρένο του Πηλίου: Η άγνωστη ιστορία πίσω από την επιστροφή του στις ράγες.
Τρένο του Πηλίου: Η άγνωστη ιστορία πίσω από την επιστροφή του στις ράγες.