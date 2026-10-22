





Σε ένα σπίτι του 18ου αιώνα, στην αγγλική εξοχή των Chiltern Hills, το παραδοσιακό country ύφος αποκτά πιο σύγχρονο χαρακτήρα μέσα από τον συνδυασμό επίπλων, υλικών και διακοσμητικών στοιχείων διαφορετικών εποχών.



Το βαθύ μπλε κυριαρχεί χρωματικά σε τοίχους, αντικείμενα αλλά και βαμμένα έπιπλα και συνδυάζεται ιδανικά με λευκό, γκρι και τις φυσικές αποχρώσεις του ξύλου, ενώ παλιά έπιπλα και αντίκες ενισχύουν την γενικά εξοχική ατμόσφαιρα και δένουν με τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του χώρου, χωρίς όμως να δημιουργούν ένα αυστηρά κλασικό σύνολο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοσιακά στοιχεία συνυπάρχουν με πιο σύγχρονης αισθητικής φωτιστικά, έργα τέχνης και διακοσμητικές λεπτομέρειες, χωρίς να χάνεται η συνοχή του συνόλου.

Καθοριστικό στοιχείο της διαμόρφωσης και τα υφασμάτινα στοιχεία με τις διαφορετικές υφές, τα έντονα μοτίβα και τους ιδιαίτερους χρωματικούς συνδυασμούς τους, να ολοκληρώνουν ένα σύνολο στο οποίο κυριαρχούν η προσωπικότητα, η ζεστασιά και η ανεπιτήδευτη αισθητική.

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