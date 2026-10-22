Μια καθημερινή συνήθεια γίνεται αφετηρία για μια πρωτότυπη αρχιτεκτονική πρόταση

Το άπλωμα παπλωμάτων, ρούχων και άλλων αντικειμένων στον ήλιο αποτέλεσε την αφετηρία για μια πρωτότυπη αρχιτεκτονική πρόταση που συνδυάζει τον φυσικό φωτισμό, τον αερισμό και τη σκίαση με τις πρακτικές ανάγκες της κατοικίας.

Το «Sun the Quilt», έργο φοιτητών του Πανεπιστημίου Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογίας της Σιάν στην Κίνα, αναδείχθηκε παγκόσμιος νικητής στον διαγωνισμό Light of Tomorrow by VELUX 2026. Στη 12η διοργάνωση του διεθνούς φοιτητικού διαγωνισμού, που έχει ως αντικείμενο τις δυνατότητες αξιοποίησης του φυσικού φωτός στο δομημένο περιβάλλον, συμμετείχαν εκατοντάδες προτάσεις από όλο τον κόσμο. Οκτώ από αυτές έφτασαν στην τελική φάση και παρουσιάστηκαν σε διεθνή κριτική επιτροπή, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων της UIA, στη Βαρκελώνη.

Από μια καθημερινή συνήθεια σε μια νέα πρόταση για τις όψεις των κτιρίων

Η ιδέα γεννήθηκε από την παρατήρηση μιας συνηθισμένης εικόνας στις πυκνοκατοικημένες πόλεις της Κίνας: παπλώματα απλωμένα σε αυλές, ρούχα κρεμασμένα στα μπαλκόνια και διάφορα αντικείμενα τοποθετημένα όπου υπάρχει διαθέσιμος ήλιος και αέρας.

Αυτές οι αυτοσχέδιες λύσεις, που συχνά αντιμετωπίζονται ως στοιχεία οπτικής ακαταστασίας, αποτέλεσαν για τους φοιτητές αφορμή να εξετάσουν μια πραγματική ανάγκη που δεν καλύπτεται πάντοτε από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Μέσα από έρευνα στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ, κατέγραψαν τις διαφορετικές κατασκευές που χρησιμοποιούνται για το στέγνωμα παπλωμάτων και ρούχων, από πρόχειρους στύλους και μεταλλικά πλαίσια μέχρι ειδικές προσαρμογές σε παράθυρα και μπαλκόνια.

Το ερώτημα που προέκυψε ήταν πώς θα μπορούσε η ίδια η αρχιτεκτονική να εξυπηρετεί καλύτερα αυτές τις καθημερινές δραστηριότητες, συνδυάζοντας την πρόσβαση στον ήλιο με την υγιεινή, την άνεση, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των κατοίκων.

Μια πρόσοψη που προσαρμόζεται στον ήλιο και στις ανάγκες του σπιτιού

Η πρόταση βασίζεται σε ένα σύστημα που ενσωματώνεται στην εξωτερική όψη του κτιρίου και περιλαμβάνει ένα παράθυρο που ανοίγει πλήρως, μια λειτουργική προεξοχή και διαδοχικά πλαίσια που εκτείνονται και περιστρέφονται.

Τα πλαίσια επιτρέπουν την τοποθέτηση παπλωμάτων, υφασμάτων, τροφίμων και άλλων οικιακών αντικειμένων στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, χωρίς ο κάτοικος να χρειάζεται να βγει έξω ή να σκύψει επικίνδυνα από το παράθυρο. Παράλληλα, η κατασκευή λειτουργεί ως μέσο ελέγχου του φυσικού φωτισμού, της σκίασης και του αερισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι τα ίδια τα αντικείμενα που τοποθετούνται για να στεγνώσουν συμμετέχουν στη λειτουργία της πρόσοψης. Ένα απλωμένο πάπλωμα, για παράδειγμα, μετατρέπεται προσωρινά σε εξωτερικό σκίαστρο, περιορίζοντας την ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται στο δωμάτιο. Όταν απομακρυνθεί και το σύστημα αναδιπλωθεί, το φυσικό φως μπορεί να εισέλθει ξανά ανεμπόδιστα.

Ο σχεδιασμός βασίστηκε στη μελέτη της πορείας του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας και στις διαφορετικές εποχές, ώστε η κατασκευή να προσαρμόζεται στις μεταβολές του φωτισμού μέσα στον χρόνο.

Ένας μηχανισμός σχεδιασμένος για καθημερινή χρήση

Παρά την πρωτοτυπία της, η πρόταση δεν βασίζεται σε ένα περίπλοκο τεχνολογικό σύστημα. Οι φοιτητές μελέτησαν τη χρήση οδηγών, αρθρώσεων, μηχανισμών περιστροφής και στοιχείων στερέωσης, ώστε τα πλαίσια να μετακινούνται ελεγχόμενα και να παραμένουν σταθερά κατά τη χρήση τους.

Στη διαδικασία σχεδιασμού δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ευελιξία, στην ασφάλεια και στην ευκολία χειρισμού. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της ομάδας, Xu Qicheng, κάθε εξάρτημα εξεταζόταν με βάση το αν διευκόλυνε την καθημερινή δραστηριότητα ή βελτίωνε τη σχέση ανάμεσα στο φυσικό φως, τον εσωτερικό χώρο και τον άνθρωπο.

Αυτή η προσέγγιση βοήθησε την ομάδα να διατηρήσει τον σχεδιασμό επικεντρωμένο στην αρχική ανάγκη, χωρίς να προσθέτει λειτουργίες που θα αύξαναν άσκοπα την πολυπλοκότητα της κατασκευής.

Μια μικρή ιδέα με ευρύτερη σημασία

Η διεθνής κριτική επιτροπή ξεχώρισε το «Sun the Quilt» για την απλότητα της σύλληψης, τη σαφήνεια του σχεδιασμού και τη στενή σύνδεσή του με την καθημερινή ζωή. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ένα σύστημα πρόσοψης συνδυάζει διαφορετικές λειτουργίες, επιτρέποντας παράλληλα τη μεταβολή του φυσικού φωτισμού ανάλογα με την εποχή.

Παρότι η έρευνα ξεκίνησε από τις ιδιαίτερες συνθήκες των πυκνοκατοικημένων περιοχών της Κίνας, η βασική της ιδέα έχει ευρύτερο ενδιαφέρον. Η ανάγκη για ήλιο, αερισμό, σκίαση και ιδιωτικότητα αφορά τις κατοικίες σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη κι αν οι καθημερινές συνήθειες διαφέρουν από τόπο σε τόπο.

Το «Sun the Quilt» παραμένει μια βραβευμένη σχεδιαστική πρόταση, όχι ένα σύστημα που έχει ήδη εφαρμοστεί σε κτίρια. Αναδεικνύει όμως μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα: η εξωτερική όψη μιας κατοικίας να μην αποτελεί απλώς το όριο ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, αλλά να προσαρμόζεται ενεργά τόσο στις περιβαλλοντικές συνθήκες όσο και στις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν.

Πηγή: ArchDaily



Eικόνες έργου: VELUX Group

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