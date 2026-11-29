2026-11-29 01:13:31

Επιστολή στον Πρωθυπουργό από 38 φαρμακευτικές εταιρείεςΟλοένα και λιγότερα καινοτόμα φάρμακα έρχονται στην Ελλάδα μέσω της κανονικής διαδικασίας αποζημίωσης, δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Ολύμπιος Παπαδημητρίου από το βήμα του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικών Μελετών και Έρευνας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.).



Όπως ανέφερε, πριν δύο ημέρες, 38 φαρμακευτικές εταιρείες απέστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το μέλλον των φαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα αλλά και για την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες.



Αναφερόμενος στις κλινικές μελέτες σημείωσε ότι από τη συνολική δαπάνη σε έρευνα και ανάπτυξη στον φαρμακευτικό κλάδο που πραγματοποιείται στην Ευρώπη, η Ελλάδα απορροφά μόλις 150 εκατομμύρια ενώ θα μπορούσε να απορροφά 800 εκατομμύρια. Σχολιάζοντας τον μηχανισμό του επενδυτικού clawback στην Ελλάδα, ο κ. Παπαδημητρίου επισήμανε ότι θα πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός των κονδυλίων για παραγωγικές επενδύσεις και για Ε&Α, το 25% μιας δαπάνης που συμψηφίζεται με το clawback να γίνει 50% αλλά και να αναγνωριστούν οι επιλέξιμες δαπάνες για όλη την περίοδο διεξαγωγής μιας κλινικής μελέτης.



Πηγή : HealthDaily

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