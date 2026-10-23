2026-10-23 18:09:13
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου στο Σιδηροδρομικό Μουσείο.
Επίσκεψη στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Στέλιος Σακαρέτσιος.Τον κ. Σακαρέτσιο υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, κ. Κώστας Πάταρας, καθώς και μέλη της διοίκησης του Συλλόγου. Κατά την παραμονή του στο μουσείο, ξεναγήθηκε στους εκθεσιακούς χώρους και είχε την ευκαιρία να δει από sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θεσσαλονίκη: Με την παρουσία του Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του ΟΣΕ για το Έπος του ’40.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεσσαλονίκη: Με την παρουσία του Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του ΟΣΕ για το Έπος του ’40.
Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει αύριο στον αέρα του ΑΝΤ1 - Τι θα δούμε στο For You ;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει αύριο στον αέρα του ΑΝΤ1 - Τι θα δούμε στο For You ;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Θεσσαλονίκη: Με την παρουσία του Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του ΟΣΕ για το Έπος του ’40.
Θεσσαλονίκη: Με την παρουσία του Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του ΟΣΕ για το Έπος του ’40.
Νέο ορόσημο για τον σιδηροδρομικό «Δρόμο του Μεταξιού»: Πάνω από 140.000 δρομολόγια Κίνας - Ευρώπης.
Νέο ορόσημο για τον σιδηροδρομικό «Δρόμο του Μεταξιού»: Πάνω από 140.000 δρομολόγια Κίνας - Ευρώπης.
Σήμα κινδύνου για τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό κλάδο: Έλλειψη νέων στελεχών και γυναικών στις εταιρείες προμηθευτών.
Σήμα κινδύνου για τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό κλάδο: Έλλειψη νέων στελεχών και γυναικών στις εταιρείες προμηθευτών.
Θεσσαλονίκη: Για 4η ημέρα αναβλύζει νερό στον σιδηροδρομικό σταθμό – Χάνονται πολύτιμα κυβικά χωρίς παρέμβαση.
Θεσσαλονίκη: Για 4η ημέρα αναβλύζει νερό στον σιδηροδρομικό σταθμό – Χάνονται πολύτιμα κυβικά χωρίς παρέμβαση.
Σφοδρές αντιδράσεις των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων για τις περικοπές στη χρηματοδότηση των μεταφορών της ΕΕ.
Σφοδρές αντιδράσεις των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων για τις περικοπές στη χρηματοδότηση των μεταφορών της ΕΕ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το «Extreme Makeover: Home Edition» κάνει πρεμιέρα - Κάθε πότε θα προβαλεται;
Το «Extreme Makeover: Home Edition» κάνει πρεμιέρα - Κάθε πότε θα προβαλεται;
Εκτός θετικής λίστας από σήμερα το Ultra-Levure – Δεν αποζημιώνεται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ
Εκτός θετικής λίστας από σήμερα το Ultra-Levure – Δεν αποζημιώνεται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ
Αποκαλυπτικό - Ράδιο Αρβύλα: Το OPEN και τα σχέδια για την επιστροφή τους στην τηλεόραση
Αποκαλυπτικό - Ράδιο Αρβύλα: Το OPEN και τα σχέδια για την επιστροφή τους στην τηλεόραση
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/10/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA, δυναμική παρουσία για το Happy Day
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρώτο το Κοινωνία Ώρα MEGA, δυναμική παρουσία για το Happy Day