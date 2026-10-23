2026-10-23 18:09:13

Επίσκεψη στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Στέλιος Σακαρέτσιος.Τον κ. Σακαρέτσιο υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, κ. Κώστας Πάταρας, καθώς και μέλη της διοίκησης του Συλλόγου. Κατά την παραμονή του στο μουσείο, ξεναγήθηκε στους εκθεσιακούς χώρους και είχε την ευκαιρία να δει από sidirodromikanea

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