Σαν ...θεατρικό σκηνικόε

Σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο σπίτι, στην Κάτω Σιλεσία της Πολωνίας, η rustic παραδοσιακή αισθητική δημιουργείται από αυθεντικά παλιά έπιπλα, χειροποίητες δημιουργίες και αντικείμενα από διαφορετικές χώρες, που προσθέτουν ethnic πινελιές.



Φυσικό ακατέργαστο ξύλο, πέτρα, έντονο χρώμα και φθαρμένες επιφάνειες συνθέτουν ένα περιβάλλον με ξεχωριστή ατμόσφαιρα, που απηχεί έντονα την προσωπικότητα του ιδιοκτήτη.

Πρόκειται για έναν Ολλανδό σκηνογράφο, ζωγράφο και σχεδιαστή θεατρικών κουστουμιών αλλά και εσωτερικών χώρων, που πριν 25 χρόνια εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Πολωνία, διαμορφώνοντας σχεδόν από το μηδέν το συγκεκριμένο κτίσμα που τότε δεν ήταν παρά ένα ερειπωμένο παλιό πανδοχείο. Η δημιουργική του φύση αποτυπώνεται σε κάθε χώρο του σπιτιού, μέσα από ιδιαίτερους συνδυασμούς υλικών, αποχρώσεων, επίπλων, χειροποίητων κατασκευών και έργων τέχνης.

Η επαναχρησιμοποίηση παλιών υλικών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης. Ένα παλιό τραπέζι κοπής κρέατος χρησιμοποιείται ως τραπεζάκι καθιστικού, ενώ το τραπέζι και οι καρέκλες της τραπεζαρίας σχεδιάστηκαν από τον ιδιοκτήτη και απέκτησαν την απόχρωσή τους με ειδική επεξεργασία - κάψιμο του ξύλου. Ανάμεσα στις χειροποίητες κατασκευές ξεχωρίζει το τραπέζι της βεράντας, φτιαγμένο από ξύλινες σανίδες ηλικίας περίπου δύο αιώνων και μεταλλικά εξαρτήματα παλιού πλοίου. Παλιά έπιπλα, σύγχρονες δημιουργίες και αυθεντικά αντικείμενα συνυπάρχουν σε ένα σπίτι όπου η δημιουργικότητα και η προσωπική αισθητική έχουν τον πρώτο λόγο.

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