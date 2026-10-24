2026-10-24 18:50:47

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν ένα τρένο χτύπησε ένα μίνι λεωφορείο στην Εβραϊκή Αυτόνομη Περιφέρεια της Ρωσίας στην Άπω Ανατολή, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους των σιδηροδρόμων.Σύμφωνα με αξιωματούχους των σιδηροδρόμων, το μίνι λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές σε μια ισόπεδη διάβαση παρά το κόκκινο φανάρι και χτυπήθηκε από επιβατικό τρένο με προορισμό sidirodromikanea

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