Θυμάστε εκείνα τα μακρινά ταξίδια με το αυτοκίνητο,(πολλές φορές και με το ΚΤΕΛ) στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, όταν κοιτούσαμε έξω από το παράθυρο με μόνη συντροφιά τη φαντασία;- τι ολόκληρος κόσμος χωρούσε πίσω από ένα παράθυρο!Χωρίς tablets,χωρίς ατελείωτο scrolling, απλώς χρόνος για να σκεφτούμε, να ονειροπολήσουμε και να αφήσουμε το μυαλό μας να περιπλανηθεί.Κοιτούσαμε έξω και αφήναμε το βλέμμα μας να χάνεται στους δρόμους, στα χωράφια,στα βουνά που ξεπρόβαλλαν στον ορίζοντα, στα σπίτια που περνούσαν σαν αστραπές και στους ανθρώπους που δεν θα γνωρίζαμε ποτέ.Δεν είχαμε κινητά για να σκρολάρουμε, ούτε ατελείωτες οθόνες για να γεμίζουμε κάθε λεπτό.Είχαμε τον χρόνο.Και μέσα σ’ αυτόν τον χρόνο, η φαντασία μας έβρισκε χώρο να απλωθεί.Μπορεί να βαριόμασταν καμιά φορά.Μπορεί να ρωτούσαμε κάθε τόσο "φτάνουμε;"Αλλά, όταν το βλέμμα ξαναγύριζε στο παράθυρο, ο κόσμος άρχιζε πάλι να μας μιλάει.Με τον τρόπο που μιλούν τα πράγματα όταν δεν βιαζόμαστε να τους δώσουμε ένα όνομα.Και το πιο παράξενο;Δεν χρειαζόταν να συμβεί τίποτα σπουδαίο.Αρκούσε ένας δρόμος που χανόταν στο βάθος, η σκιά ενός σύννεφου πάνω στα βουνά, οι κολόνες της εθνικής οδού που επαναλαμβάνονταν σαν ρυθμός, η μουσική του ραδιοφώνου και το φως του απογεύματος πάνω στο τζάμι.Τότε δεν ταξιδεύαμε μόνο προς έναν προορισμό.Ταξιδεύαμε και μέσα στο μυαλό μας.Και κάθε φορά που φτάναμε, αφήναμε πίσω μας όχι μόνο χιλιόμετρα, αλλά και ολόκληρες ιστορίες που δεν είχαν γραφτεί ποτέ σε χαρτί.Ξέρετε τι σκέφτομαι;Ίσως εκείνα τα ταξίδια να μας λείπουν όχι επειδή ήταν όλα καλύτερα τότε, όχι, αλλά επειδή ξέραμε να αφήνουμε την πραγματικότητα να μας προσφέρει ένα ερέθισμα και τη φαντασία μας να κάνει τα υπόλοιπα.Όχι, δεν ήταν καλύτερα τότε, δεν είμαι από τους ανθρώπους που αναπολούν το παρελθόν.Απλά μελετώντας, παρατήρησα πως ξέραμε να αφήνουμε την πραγματικότητα να μας προσφέρει ένα ερέθισμα και τη φαντασία μας να κάνει τα υπόλοιπα - αυτό έχουμε χάσει και πολύ περισσότερο, δεν αφήνουμε και τα παιδιά μας να το ζήσουν αυτό καθισμένα μπροστά σε μια οθόνη ή κρυμμένα πίσω από ένα κινητό, από πολύ μικρή ηλικία - ας το προσέξουμε αυτό - έτσι απλά...Διότι μέσα από μελέτες και έρευνες παρατηρήθηκε πως ο ρεμβασμός δεν είναι χαμένος χρόνος!Δεν είναι χαμένος χρόνος ειδικά για τα παιδιά, διότι τα βοηθάει να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να μάθουν να διασκεδάζουν μόνα τους.Όταν αυτό συμβαίνει όλο και πιο συχνά, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται στις στιγμές ησυχίας, χωρίς να χρειάζεται συνεχή ήχο ή απόσπαση της προσοχής.Σήμερα, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρίσκονται σε ένα ήσυχο δωμάτιο, χρειάζονται συχνά να έχουν ανοιχτή την τηλεόραση ή τη μουσική.Για τα παιδιά, κάθε ήσυχη στιγμή, κάθε στιγμή ρεμβασμού "ακυρώνεται" από μια οθόνη.Και όταν εξαλείφουμε κάθε στιγμή ρεμβασμού, εξαλείφουμε και τις ευκαιρίες για στοχασμό, φαντασία και ανεξάρτητη σκέψη.Χρειάζονται ησυχία και ένα διάλειμμα από τα ερεθίσματα· αυτό βοηθά στη δημιουργία ενός υγιούς εγκεφάλου και νου.Διότι χάνουν κάτι που δύσκολα μετριέται, γιατί δεν βρίσκεται σε αυτά που κάνουν, αλλά σε αυτά που δεν προλαβαίνουν να ζήσουν.Ένα παιδί στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, κάπου στα τέλη της δεκαετίας του ’80.Έξω περνούν ελαιώνες,μικρά χωριά,βενζινάδικα στη μέση του πουθενά,ένα κοπάδι πρόβατα, ένα παλιό σπίτι στην πλαγιά ενός βουνού.Το παιδί κοιτάζει.Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να κάνει.Και τότε αρχίζει το ταξίδι μέσα στο ταξίδι.Αναρωτιέται ποιος μένει σ’ εκείνο το σπίτι.Φαντάζεται τι υπάρχει πίσω από το βουνό.Δίνει ιστορίες στους ανθρώπους που βλέπει για λίγα δευτερόλεπτα. Κοιτάζει τα σύννεφα και ανακαλύπτει σχήματα.Μπορεί να φτιάξει έναν ολόκληρο κόσμο χωρίς να το καταλάβει.Ένα δέντρο μπορούσε να γίνει μέρος μιας ιστορίας.Ένα εγκαταλειμμένο σπίτι έκρυβε ίσως ένα μυστικό.Ένας μακρινός λόφος μπορούσε να είναι η αρχή μιας περιπέτειας.Και το κάνει μόνο του, χωρίς κανείς να του έχει ετοιμάσει το περιεχόμενο.Σήμερα, με ένα κινητό ή ένα τάμπλετ, το παιδί μπορεί να έχει αμέσως εικόνες,παιχνίδια,βίντεο, απαντήσεις.Δεν χρειάζεται να περιμένει να συμβεί κάτι.Δεν χρειάζεται να επινοήσει κάτι για να γεμίσει τον χρόνο του.Η ψυχαγωγία έρχεται έτοιμη,οργανωμένη,σχεδιασμένη να κρατήσει την προσοχή του.Αλλά η παιδική φαντασία δεν αναπτύσσεται μόνο όταν της προσφέρουμε ερεθίσματα.Αναπτύσσεται και όταν δεν της προσφέρουμε τίποτα και την αφήνουμε να ανακαλύψει μόνη της τι μπορεί να κάνει με το τίποτα.Και εδώ θέλω να διευκρινίσω το εξής - τα σημερινά παιδιά μπορούν να είναι εξίσου δημιουργικά,να επινοούν ιστορίες,να παίζουν και να ονειρεύονται.Δεν είναι λιγότερο ικανά από εμάς - είναι πιο έξυπνα και πολύ πιο ικανά!Το ζήτημα είναι αν τους αφήνουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο, χωρίς διαρκή ερεθίσματα και χωρίς την ανάγκη να απασχολούνται κάθε στιγμή.Και ίσως χάνουν κι ένα άλλο πράγμα - την εμπειρία του να βαριούνται.Γιατί η βαρεμάρα, εκείνη η παλιά βαρεμάρα στο πίσω κάθισμα, μπορούσε να γίνει η πόρτα για κάτι εντελώς απρόσμενο.Και ξέρετε τι με συγκινεί περισσότερο;Εμείς μπορούσαμε να κοιτάζουμε ένα τοπίο για μισή ώρα και να μην έχουμε δει ποτέ το ίδιο πράγμα δύο φορές.Το τοπίο ήταν το ίδιο· εμείς είχαμε αλλάξει μέσα από όσα φανταστήκαμε κοιτάζοντάς το.Και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι που πραγματικά κινδυνεύουν να χάσουν τα παιδιά μας, δεν είναι απλώς μερικές όμορφες αναμνήσεις από ταξίδια.Είναι η δυνατότητα να ανακαλύψουν ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο αυτό που τους δείχνει μια οθόνη.Είναι κι αυτό που μπορούν να φανταστούν πίσω από όσα βλέπουν.- με μόνη συντροφιά τη φαντασία!Δεν είχαμε ανάγκη να μας διασκεδάζει κάποιος κάθε λεπτό! Μπορούσαμε να είμαστε μόνοι με τις σκέψεις μας και να περνάμε υπέροχα.Και αυτό είναι ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα που μπορούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας - να μη φοβούνται τις στιγμές που δεν συμβαίνει τίποτα, γιατί ακριβώς τότε μπορεί να αρχίσει να συμβαίνει κάτι μέσα τους!κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia-botanologia.gr