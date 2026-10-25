>Περιγραφή του μαθήματος

Μέσα στο σχολικό Εργαστήριο, η Κβαντομηχανική παύει να είναι μια στοίβα από τύπους στο χαρτί και γίνεται εμπειρία με 4 σταθμούς.

1ος σταθμός: Η «σωτηρία» από την Υπεριώδη Καταστροφή:



Από την... αναμέτρηση ενός laser με ένα μπαλόνι υπό το «βλέμμα» μιας θερμικής κάμερας, θα ανακαλύψουμε τη συμμετρία της εκπομπής και της απορρόφησης φωτός από την ύλη. Θα παρακολουθήσουμε τη «μουσική των χρωμάτων» να αλλάζει καθώς το νήμα βολφραμίου πυρακτώνεται, επιβεβαιώνοντας τον νόμο του Wien για το Μέλαν Σώμα. Κατόπιν, όχι μόνο θα επιβεβαιώσουμε αλλά και θα ανακαλύψουμε ξανά μέσω ηλεκτρικών κυκλωμάτων τον νόμο των Stefan-Boltzmann, όπου η θερμοκρασία «διατάζει» την ύλη για το ποια και πόση ακτινοβολία θα εκπέμψει.

2ος σταθμός: «Κυνηγώντας» τα Φωτόνια:

Θα φορτίσουμε το ηλεκτροσκόπιο και θα διαπιστώσουμε ότι το ορατό φως αποτυγχάνει εκεί όπου το υπεριώδες θριαμβεύει. Κατόπιν, θα «παγιδεύσουμε» εξερχόμενα ηλεκτρόνια μέσα σε μια φωτολυχνία Καισίου και θα βιώσουμε τη στιγμή που ο Einstein παίρνει τη σκυτάλη από τον Planck και μετατρέπει μια απλή Αρχή Διατήρησης Ενέργειας σε «διάσημη» Φωτοηλεκτρική Εξίσωση.

3ος σταθμός: Η «υπογραφή» των Στοιχείων:



Στο φασματοσκόπιο θα δούμε το συνεχές φάσμα της πυράκτωσης να δίνει τη θέση του στα «barcodes» των αερίων∙ ώστε, έπειτα, να συγκρίνουμε τις θεωρητικές προβλέψεις του Bohr με τις δικές μας μετρήσεις που προκύπτουν από τον «κβαντικό χορό» του ηλεκτρονίου μεταξύ των ενεργειακών σταθμών.

4ος σταθμός: To «κλείδωμα» των Θεωριών:



Με έναν πολύ μικρών διαστάσεων ανιχνευτή ακτινοβολίας γ, θα δούμε το φαινόμενο Compton να «χτίζει»... υπόβαθρο και να ξεχωρίζει από το Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο καθώς και αντιπροσωπευτικές εφαρμογές σύγχρονων ηλεκτρονικών διατάξεων και οργάνων που κάνουν την Κβαντομηχανική να «δουλεύει» μπροστά στα μάτια μας!

Τεχνολογία και Ψηφιακά Εργαλεία: Εκεί που οι αισθήσεις σταματούν Επιστρατεύουμε την τεχνολογία, για να «δούμε» το αόρατο. Από τα ψηφιακά πολύμετρα και τη συσκευή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, μέχρι τη θερμική κάμερα που αποκαλύπτει την κρυμμένη ακτινοβολία. Χρησιμοποιούμε smartphone ως φωτόμετρο και λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας για αποτελεσματική αλληλεπίδραση ύλης-φωτός. Οπτικοποιούμε την κβαντική φύση με διαδραστικές προσομοιώσεις και μετατρέπουμε τα πειραματικά δεδομένα σε γραφήματα.

Ο Στόχος:



Να κάνουμε την Κβαντομηχανική του Λυκείου ζωντανή, προσβάσιμη και γοητευτική! Γιατί, τελικά, η Κβαντική Φυσική ανακαλύφθηκε για να δικαιολογήσει την ίδια μας την ύπαρξη!

ΔιδάσκοντεςΚατερίνα Κομμά

Η Κατερίνα Κομμά είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με διδακτική εμπειρία 35 ετών στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Ως υπεύθυνη Σχολικού Εργαστηρίου, πιστεύει ότι το πείραμα είναι ο απαραίτητος «σπόρος» για την καλλιέργεια της κριτικής ανάλυσης και του ανήσυχου πνεύματος των μαθητών.

Η διαρκής αναζήτηση νέων δρόμων στη διδασκαλία και η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων την οδήγησαν πρόσφατα στο βραβείο δημιουργικής διδασκαλίας "Εύρηκα, Εύρηκα!" του ΙΤΕ. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε καινοτόμες δράσεις, όπως το πρόγραμμα «Future Library» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Θεωρεί τον εαυτό της ευνοημένο που υπήρξε φοιτήτρια του Στέφανου Τραχανά. Η εμπειρία της ως βοηθός διδασκαλίας σε μαθήματά του στο Mathesis την έφερε σε ουσιαστική επαφή με την αξία της ποιοτικής και ανοικτής διαδικτυακής μάθησης, την οποία υπηρετεί σήμερα με το ίδιο πάθος.

Στέφανος Τραχανάς

Ο Στέφανος Τραχανάς διδάσκει, μεταξύ άλλων, κβαντική φυσική και διαφορικές εξισώσεις στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, από το 1983 έως σήμερα. Από το 1986 και μετά είναι μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και η διδασκαλία του στο τμήμα Φυσικής προσφέρεται δωρεάν.

Είναι συγγραφέας έντεκα πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στα παραπάνω πεδία καθώς και των βιβλίων Το φάντασμα της όπερας: Η επιστήμη στον πολιτισμό μας, Το αμάρτημα της Εύας: Φυσική κάτω από τ’ άστρα και δημιουργική μάθηση, Ο Κύκλος: Επιστήμη και Δημοκρατία σε ανήσυχους καιρούς και Ο Βομβιστής κι ο Στρατηγός: Ιστορώντας την κβαντική επανάσταση, 1900-2025, τα οποία απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό. Το βιβλίο του An Introduction to Quantum Physics κυκλοφόρησε το 2018 από τον εκδοτικό οίκο Wiley. Πρόσφατα κυκλοφόρησε επίσης το βιβλίο του Κβαντομηχανική Λυκείου: Για τη χαρά της ανακάλυψης, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και ανήσυχους μαθητές, και το βιβλίο του Προβλήματα Κβαντομηχανικής Λυκείου: Γιατί υπάρχουν και πανελλαδικές εξετάσεις!, με το οποίο ολοκληρώνεται η προσπάθειά του να στηριχτεί η διδασκαλία του αντικειμένου στο ελληνικό σχολείο. Υπό έκδοση βρίσκεται το βιβλίο του Η εκδίκηση του πυριτίου: Μια σύντομη ιστορία της νοημοσύνης. Δείτε περισσότερα

Νίκος Γκικόπουλος

Ο Νίκος Γκικόπουλος συνεργάζεται με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης από το 2011 ως τεχνικός πληροφορικής, αρχικά για την κατασκευή ενός ειδικού διαδικτυακού και διαδραστικού βιβλίου και την παραμετροποίηση του λογισμικού αυτοματοποιημένης εξέτασης των χρηστών του. Έπειτα, από το 2014 και μετά είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του Mathesis με τη βασική ευθύνη τόσο για την παραμετροποίηση της πλατφόρμας OpenEdX όσο και τη βιντεοσκόπηση των μαθημάτων του.



Το 2022 του απονεμήθηκε το Βραβείο Εξαιρετικών Υπηρεσιών προς το ΙΤΕ. Δείτε περισσότερα

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