2026-10-26 01:11:55
Φωτογραφία για Υπουργείο Υγείας: 235 νέα φάρμακα στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων – Περισσότερες θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς
Σε νέα παρέμβαση για την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στη φαρμακευτική περίθαλψη προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με την προσθήκη 235 νέων φαρμάκων στον υπό έκδοση Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (ΚΑΦ). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κάλυψη των αναγκών ασθενών με σοβαρές παθήσεις, καθώς και στη διασφάλιση περισσότερων επιλογών για την κατάλληλη φαρμακευτική τους αγωγή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών, ενισχύοντας παράλληλα την προσπάθεια για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης. Ειδικότερα, στον υπό έκδοση κατάλογο περιλαμβάνονται:

112 νέα γενόσημα φάρμακα, τα οποία διευρύνουν τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και ενισχύουν τον ανταγωνισμό στη φαρμακευτική αγορά.

54 νέα φάρμακα, προσφέροντας πρόσθετες δυνατότητες φαρμακευτικής αντιμετώπισης.


31 νέα γενόσημα φάρμακα του ν. 3816/2010, τα οποία εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις.

38 νέα φάρμακα του ν. 3816/2010, ενισχύοντας περαιτέρω τις θεραπευτικές δυνατότητες για ασθενείς με σοβαρά νοσήματα.

Η επικείμενη επικαιροποίηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων –αναφέρει το Υπουργείο Υγείας – αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης. Η προσθήκη νέων γενοσήμων δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την ορθολογικότερη διαχείριση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ η ένταξη νέων μη γενόσημων φαρμάκων εμπλουτίζει το φάσμα των διαθέσιμων θεραπειών.

Πηγή : healthview 
pharmateam
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