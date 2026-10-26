Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε η Βίκυ Καγιά, με αφορμή την παρουσίαση του MadWalk, αποκαλύπτοντας πτυχές της φετινής διοργάνωσης, αλλά και τη στάση που έχει επιλέξει να κρατήσει απέναντι στην τηλεόραση.Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη συνεργασία της με την ομάδα του MadWalk, καθώς και στις influencers που συμμετέχουν στο φετινό event, το οποίο συνδυάζει τη μόδα με τη μουσική και το εντυπωσιακό θέαμα.Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια διοργάνωση που συγκεντρώνει στοιχεία τα οποία την εκφράζουν επαγγελματικά και δημιουργικά. Η μόδα και η μουσική αποτελούν βασικούς άξονες του MadWalk, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει για την ίδια η συνεργασία με ανθρώπους που διαθέτουν διάθεση για δημιουργία και κοινό στόχο.Η Βίκυ Καγιά αναφέρθηκε, επίσης, στους λόγους για τους οποίους έχει επιλέξει να περιορίσει τις τηλεοπτικές της δραστηριότητες, ακολουθώντας πλέον διαφορετικούς επαγγελματικούς ρυθμούς.Η παρουσία της στο MadWalk αποτελεί μια επιλογή που συνδέεται με το προσωπικό της ενδιαφέρον για τη μόδα και το συγκεκριμένο format, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα επιστροφή στην καθημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα.«Όλη η ομάδα που απαρτίζει το MadWalk είναι μια ομάδα που κερδίζει, γιατί αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν και ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που κάνουν», ανέφερε αρχικά.Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις influencers που συμμετέχουν μαζί της, τονίζοντας πως η παρουσία τους προσθέτει μια σύγχρονη και ανανεωμένη διάσταση στο event.«Θες τεχνικά, αισθητικά, καλλιτεχνικά, όπως το θες, και όλες οι influencers που είσαστε μαζί μου σε αυτή την ενέργεια είναι κάτι και εμένα που με ενθουσιάζει πάρα πολύ και είμαι ευγνώμων, γιατί φέρνετε μια νέα φρέσκια πνοή, έναν φρέσκο αέρα και ένα coolness που εγώ το αγαπώ ιδιαίτερα πολύ και μαθαίνω και εγώ από εσάς, να ξέρεις. Κάνω μόνο αυτό τηλεοπτικά, γιατί με αφορά, γιατί έχει ποιότητα και σταθερότητα. Έχει να κάνει με μόδα, με θέαμα, με μουσική, με χαρά, με positive vibes. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που είμαι εγώ και μακάρι να μπορώ και τα επόμενα χρόνια να είμαι εκεί και να το παρουσιάζω με χαρά», σημείωσε.Πηγή: tvnea.com