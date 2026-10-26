Το «Κάτι Ψήνεται» την εβδομάδα 26-30 Οκτωβρίου ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και φέρνει στο ίδιο τραπέζι πέντε διαφορετικές προσωπικότητες, με όρεξη για μαγειρική, διασκέδαση και… εντάσεις!Η Νάταλι, η Κική, ο Σελίμ, η Βανέσα και ο Γιάννης ανοίγουν τα σπίτια και τις κουζίνες τους, επιστρατεύουν τις αγαπημένες τους συνταγές και διεκδικούν τις εντυπώσεις, την υψηλότερη βαθμολογία και το έπαθλο των 2.500 ευρώ!Μόνο που αυτή την εβδομάδα, η μαγειρική δεν είναι η μοναδική τους πρόκληση! Ένα κόκκινο τηλέφωνο κάνει την εμφάνισή του στην κουζίνα τους και κάθε χτύπημά του κρύβει μια νέα, απρόβλεπτη αποστολή! Χρονικοί περιορισμοί, αναπάντεχες οδηγίες και δοκιμασίες που απαιτούν φαντασία και ψυχραιμία, ανατρέπουν τον προγραμματισμό των οικοδεσποτών.Και ενώ το τηλέφωνο χτυπά, οι γαστρονομικές διαφωνίες, οι απρόσμενες αποκαλύψεις, τα πειράγματα και οι υποψίες για στρατηγικές δοκιμάζουν τις σχέσεις της παρέας, με κάθε βαθμό να αποκτά ξεχωριστή σημασία.Ποιος θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις αποστολές του κόκκινου τηλεφώνου; Ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις και ποιος από τη Θεσσαλονίκη θα φύγει με το έπαθλο των 2.500 ευρώ;ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΝΑΤΑΛΙΗ πρώτη οικοδέσποινα και το πρώτο χτύπημα του κόκκινου τηλεφώνου!Η εβδομάδα ξεκινά στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, με τη Νάταλι, 34 ετών, μητέρα δύο παιδιών και λάτρη της μαγειρικής και της φιλοξενίας. Κοινωνική, δυναμική και με έντονο ταμπεραμέντο, θέλει να έχει πάντα τον έλεγχο στην κουζίνα. Θα τα καταφέρει, όμως, όταν χτυπήσει για πρώτη φορά το κόκκινο τηλέφωνο;Για το πρώτο δείπνο ετοιμάζει «Μαλλιά Κουβάρια», «Το χρυσό πάτημα» και «Γλυκιά Βιταμίνη», προσπαθώντας παράλληλα να ανταποκριθεί στις απρόβλεπτες οδηγίες που ανατρέπουν τον προγραμματισμό της.Στο τραπέζι γίνονται οι πρώτες γνωριμίες, η Κική ξεχωρίζει με τις ατάκες της και ο Σελίμ έχει άποψη για όλα, ακόμη και για το στρώσιμο του τραπεζιού! Θα καταφέρει η Νάταλι να ξεκινήσει δυναμικά την εβδομάδα και να συγκεντρώσει τους βαθμούς που επιθυμεί;ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΚΙΚΗΥψηλή γαστρονομία, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα και οι πρώτες μεγάλες εντάσεις!Την Τρίτη μεταφερόμαστε στη Χαριλάου και στην κουζίνα της Κικής, 51 ετών. Εκπαιδευτικός, με αγάπη για το θέατρο, τη φύση και το καλό κρασί, δηλώνει ότι έχει εκλεπτυσμένο γούστο και υψηλές γαστρονομικές απαιτήσεις!Με ποδιά και… καπέλο μανιτάρι, ετοιμάζει «Χειμωνιάτικη Νύχτα, με παρέα, κάπου… στον Βορρά», «Σαν μια σύνθεση του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ» και «Αγνάντεμα στις Άλπεις, από το παράθυρο ενός Σαλέ». Το κόκκινο τηλέφωνο χτυπά και στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκεται ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος! Οι αποστολές και η πίεση του χρόνου δοκιμάζουν την ψυχραιμία της.Στο δείπνο, όμως, μία συζήτηση για τη χρήση αλκοόλ στις παρασκευές της προκαλεί έντονη αντιπαράθεση με τον Σελίμ. Θα καταφέρει η Κική να κερδίσει τις εντυπώσεις με τις δημιουργίες της ή οι εντάσεις θα επηρεάσουν τη βαθμολογία;ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΣΕΛΙΜΑνατολίτικες γεύσεις, χορός και ένα μεγάλο δίλημμα!Την Τετάρτη σειρά έχει ο Σελίμ, 31 ετών, με καταγωγή από την Τουρκία. Πρόσχαρος, αυθόρμητος και εκρηκτικός, αγαπά τη μαγειρική και τον oriental χορό και είναι αποφασισμένος να ξεχωρίσει!Για το δείπνο του ετοιμάζει «Χρυσή αμαρτία», «Ανατολίτικο μυστήριο» και «Κρυφό παζάρι». Το κόκκινο τηλέφωνο, όμως, τον καλεί να αποδείξει όχι μόνο τις μαγειρικές, αλλά και τις χορευτικές του ικανότητες, ενώ ένα δύσκολο δίλημμα τον οδηγεί σε ένα ρίσκο που του κοστίζει πολύτιμο χρόνο!Στο τραπέζι οι εντάσεις της προηγούμενης ημέρας επιστρέφουν, ενώ η Νάταλι ανακοινώνει ότι δεν θα φάει το κυρίως πιάτο, καθώς νηστεύει! Το ορεκτικό κερδίζει θετικά σχόλια, αλλά το επιδόρπιο προκαλεί αντιδράσεις. Θα καταφέρει ο Σελίμ να αφήσει πίσω του τις διαφωνίες και να κερδίσει τους βαθμούς που περιμένει;ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΒΑΝΕΣΑΜουσική, γεύσεις και μία ήρεμη δύναμη στην κουζίνα!Την Πέμπτη οικοδέσποινα είναι η Βανέσα, 38 ετών, μουσικός που έζησε τα τελευταία 12 χρόνια στην Αμερική και επέστρεψε στην Ελλάδα για μια νέα αρχή. Οργανωτική, μεθοδική και χαμηλών τόνων, προτιμά να παρατηρεί παρά να συμμετέχει στις εντάσεις της παρέας.Για τους καλεσμένους της ετοιμάζει «Βάρκα Tricolore», «Συμφωνία Bolognese» και «Δακρυσμένο φινάλε από την Ανατολή». Το κόκκινο τηλέφωνο, όμως, έχει μουσικές διαθέσεις! Θα αφήσει η Βανέσα τις κουτάλες για να πιάσει το φλάουτό της;Στο τραπέζι η ατμόσφαιρα είναι πιο ήρεμη, αν και οι διαφορετικές απόψεις για τις γεύσεις δεν λείπουν. Η Κική ενθουσιάζεται με το κυρίως, ο Γιάννης έχει ενστάσεις για την κανέλα, αλλά το επιδόρπιο φαίνεται να κερδίζει τους πάντες! Μήπως η Βανέσα είναι η μεγάλη έκπληξη της βαθμολογίας;ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΓΙΑΝΝΗΣΤο τελευταίο δείπνο, οι τελικές αποστολές και μία εκρηκτική βαθμολογία!Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τον Γιάννη, 33 ετών, ιατρικό επισκέπτη, λάτρη της μουσικής και της μαγειρικής, που ονειρεύεται κάποια στιγμή να ανοίξει το δικό του μεζεδοπωλείο. Εξωστρεφής, ειλικρινής και με χιούμορ, μπαίνει στην κουζίνα με όρεξη για δημιουργία!Για το τελευταίο δείπνο ετοιμάζει «Ο Ποπάι πάει Αηδόνια», «Ελλάδα – Αμερική σημειώσατε Χ» και «Γλυκιά αποδόμηση». Το κόκκινο τηλέφωνο τον φέρνει αντιμέτωπο με νέες δοκιμασίες, ενώ ένα αναδευτήρι τον εγκαταλείπει την πιο ακατάλληλη στιγμή!Στο τραπέζι το κυρίως πιάτο κερδίζει τις εντυπώσεις, το επιδόρπιο παρουσιάζει μια μικρή αστοχία και ο Γιάννης επιστρατεύει το τραγούδι για να κλείσει όμορφα τη βραδιά.Όταν, όμως, έρχεται η ώρα της τελικής βαθμολογίας, οι τόνοι ανεβαίνουν! Οι κατηγορίες για στρατηγική επιστρέφουν, οι αντιδράσεις είναι έντονες και ο Σελίμ δεν κρύβει τον εκνευρισμό του!Πέντε δείπνα, αμέτρητα χτυπήματα του κόκκινου τηλεφώνου και μία εβδομάδα γεμάτη ανατροπές φτάνουν στο τέλος τους! Ποιος έπαιξε στρατηγικά, ποιος αδικήθηκε και ποιος θα καταφέρει να κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ;«ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ». ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΣΤΙΣ 17:30 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1Πηγή: tvnea.com