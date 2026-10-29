Το Cyber Security (Κυβερνοασφάλεια) είναι η προστασία των υπολογιστών, των κινητών, των διαδικτυακών λογαριασμών και των προσωπικών μας δεδομένων από ψηφιακές απειλές.

Και όχι, δεν χρειάζεται να είσαι προγραμματιστής ή ειδικός στους υπολογιστές για να το καταλάβεις!

Με αυτό το άρθρο ξεκινάμε στο dwrean.net μια νέα σειρά δωρεάν μαθημάτων Cyber Security, ειδικά σχεδιασμένη για αρχάριους

. Θα μάθουμε μαζί, βήμα βήμα, πώς λειτουργεί η ψηφιακή ασφάλεια και πώς μπορούμε να προστατευτούμε στην καθημερινότητά μας.Τι ακριβώς είναι το Cyber Security;

Σκέψου το σπίτι σου. Έχει πόρτα, κλειδαριά και ίσως συναγερμό για να προστατεύεις όσα βρίσκονται μέσα.

Κάτι αντίστοιχο χρειαζόμαστε και στον ψηφιακό μας κόσμο.

Στο κινητό σου έχεις φωτογραφίες, μηνύματα και προσωπικά στοιχεία. Στον υπολογιστή σου αποθηκεύεις αρχεία, ενώ μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιείς email, κοινωνικά δίκτυα και τραπεζικές υπηρεσίες.

Η κυβερνοασφάλεια έχει στόχο να προστατεύει όλα αυτά από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση ή καταστροφή.

Με απλά λόγια, φροντίζει ώστε οι πληροφορίες σου να παραμένουν ιδιωτικές, σωστές και διαθέσιμες όταν τις χρειάζεσαι.

Πώς μπορεί κάποιος να σου επιτεθεί;

Δεν χρειάζεται να είσαι κάποιος διάσημος ή να διαθέτεις πολλά χρήματα για να βρεθείς στο στόχαστρο μιας ψηφιακής επίθεσης.

Φαντάσου ότι λαμβάνεις ένα SMS που γράφει:

«Το δέμα σας δεν μπορεί να παραδοθεί. Πατήστε εδώ για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας».

Πατάς τον σύνδεσμο και εμφανίζεται μια ιστοσελίδα που μοιάζει με εκείνη μιας γνωστής εταιρείας ταχυμεταφορών. Σου ζητά προσωπικά στοιχεία ή τα στοιχεία της τραπεζικής σου κάρτας.

Αν τα συμπληρώσεις, μπορεί να καταλήξουν σε απατεώνες.

Αυτή η τεχνική ονομάζεται Phishing (ηλεκτρονικό ψάρεμα) και αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες διαδικτυακές απάτες.

Άλλες απειλές είναι τα κακόβουλα προγράμματα που μπορούν να υποκλέψουν πληροφορίες, οι επιθέσεις που κλειδώνουν τα αρχεία σου ζητώντας λύτρα και η κλοπή κωδικών πρόσβασης.

Όλα αυτά θα τα γνωρίσουμε αναλυτικά στα επόμενα μαθήματα.

Πώς μπορείς να προστατευτείς;

Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να αγοράσεις ακριβό λογισμικό για να κάνεις τα πρώτα βήματα.

Αρχικά, φρόντισε να χρησιμοποιείς διαφορετικό και ισχυρό κωδικό πρόσβασης σε κάθε σημαντικό λογαριασμό. Ενεργοποίησε, όπου είναι διαθέσιμη, την επαλήθευση σε δύο βήματα (2FA), ώστε ένας κλεμμένος κωδικός να μην αρκεί από μόνος του για τη σύνδεση.

Ακόμη καλύτερα, μπορείς να χρησιμοποιείς Passkeys, έναν σύγχρονο και ασφαλέστερο τρόπο σύνδεσης.

Εξίσου σημαντικό είναι να ενημερώνεις τακτικά το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές σου, να αποφεύγεις ύποπτους συνδέσμους και να κρατάς αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων σου.

Και κάτι που αξίζει να θυμάσαι: ένα antivirus είναι χρήσιμο, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να σε προστατεύσει από κάθε διαδικτυακή απάτη.

Πρακτική άσκηση: Έλεγξε την ασφάλεια της συσκευής σου

Ήρθε η ώρα για την πρώτη μας μικρή άσκηση!

Σήμερα θα ελέγξουμε αν το λειτουργικό σύστημα της συσκευής μας είναι ενημερωμένο. Είναι μια απλή διαδικασία που βοηθά στην αντιμετώπιση γνωστών κενών ασφαλείας.

Αν χρησιμοποιείς Windows 11: Άνοιξε τις Ρυθμίσεις, επίλεξε Windows Update και πάτησε «Έλεγχος για ενημερώσεις».

Αν χρησιμοποιείς Android: Άνοιξε τις Ρυθμίσεις και αναζήτησε την επιλογή «Ενημέρωση λογισμικού» ή «Ενημέρωση συστήματος». Η ονομασία διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

Αν χρησιμοποιείς iPhone: Πήγαινε στις Ρυθμίσεις, έπειτα Γενικά και τέλος Ενημέρωση λογισμικού.

Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, ακολούθησε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Αυτό ήταν! Μόλις πραγματοποίησες έναν βασικό έλεγχο κυβερνοασφάλειας.

Μικρό τεστ: Τι έμαθες σήμερα;

Ερώτηση 1: Το Cyber Security αφορά μόνο μεγάλες εταιρείες;

Όχι. Αφορά όλους όσοι χρησιμοποιούν υπολογιστές, κινητά και διαδικτυακές υπηρεσίες.

Ερώτηση 2: Ένα SMS που ζητά να πατήσεις έναν ύποπτο σύνδεσμο μπορεί να είναι επικίνδυνο;

Ναι. Μπορεί να πρόκειται για απόπειρα Phishing.

Ερώτηση 3: Αρκεί να έχουμε εγκατεστημένο ένα antivirus;

Όχι. Χρειάζονται επίσης ενημερώσεις, ασφαλείς κωδικοί και προσοχή στις διαδικτυακές απάτες.

Τι θα μάθουμε στο επόμενο μάθημα;

Τώρα που γνωρίζεις τι είναι το Cyber Security, ήρθε η ώρα να καταλάβεις πώς επικοινωνούν οι συσκευές μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου.

Στο Μάθημα 2: «Πώς λειτουργεί το διαδίκτυο; Τι είναι IP και DNS;», θα γνωρίσουμε τις βασικές τεχνολογίες του Internet, χρησιμοποιώντας καθημερινά παραδείγματα.

Αυτή είναι μόνο η αρχή!

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης dwrean.netFreegr network blog- News about pc, technology.