Επείγουσα ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς απέστειλε σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), σχετικά με την επικείμενη εθελούσια μείωση της τιμής του ELIQUIS, ύστερα από σχετική ενημέρωση της Pfizer.

Ο ΠΦΣ συνιστά στους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα συγκρατημένοι στις παραγγελίες του φαρμάκου, για όλες τις περιεκτικότητες και συσκευασίες, και να προμηθεύονται μόνο τις αναγκαίες ποσότητες για την κάλυψη των τρεχουσών συνταγών.

Πότε θα ισχύσουν οι νέες τιμές;

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Pfizer, η εταιρεία υπέβαλε στις 16 Οκτωβρίου 2026 αίτημα εθελοντικής μείωσης της τιμής του ELIQUIS προς τις αρμόδιες αρχές. Οι νέες τιμές θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία που θα οριστεί στο επόμενο Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τι ισχύει για τα πιστωτικά τιμολόγια;

Η Pfizer αναφέρει ότι...

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