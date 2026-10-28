2026-10-28 16:16:26

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη σιδηροδρομική σύγκρουση που σημειώνεται στην Ισπανία φέτος, μετά από μία που σημειώθηκε στο νότιο τμήμα της χώρας τον Ιανουάριο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 45 ανθρώπους. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στον τόπο της σύγκρουσης τρένων μεταξύ ενός τρένου υψηλής ταχύτητας Renfe AVE και ενός τρένου Iryo περίπου 150 χλμ. νότια της Μαδρίτης, μεταξύ Urda sidirodromikanea

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