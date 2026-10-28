2026-10-28 16:16:26
Φωτογραφία για Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην κεντρική Ισπανία με τουλάχιστον 64 νεκρούς και 80 τραυματίες.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη σιδηροδρομική σύγκρουση που σημειώνεται στην Ισπανία φέτος, μετά από μία που σημειώθηκε στο νότιο τμήμα της χώρας τον Ιανουάριο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 45 ανθρώπους.  Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στον τόπο της σύγκρουσης τρένων μεταξύ ενός τρένου υψηλής ταχύτητας Renfe AVE και ενός τρένου Iryo περίπου 150 χλμ. νότια της Μαδρίτης, μεταξύ Urda sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το Τεστ του Αϊνστάιν στην Τεχνητή Νοημοσύνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Τεστ του Αϊνστάιν στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Άδωνις Γεωργιάδης: Έκανε το αντιγριπικό εμβόλιο – Μήνυμα προς τους πολίτες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Άδωνις Γεωργιάδης: Έκανε το αντιγριπικό εμβόλιο – Μήνυμα προς τους πολίτες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απεργίες σε Ισπανία και Ιταλία αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στα σιδηροδρομικά ταξίδια.
Απεργίες σε Ισπανία και Ιταλία αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στα σιδηροδρομικά ταξίδια.
Συγκίνηση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης: Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα του Έπους του ’40 ζωντανεύουν την ιστορία.
Συγκίνηση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης: Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα του Έπους του ’40 ζωντανεύουν την ιστορία.
Ο Στέλιος Σακαρέτσιος έβαλε «μπροστά» τη γέφυρα μεταφοράς βαγονιών στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Ο Στέλιος Σακαρέτσιος έβαλε «μπροστά» τη γέφυρα μεταφοράς βαγονιών στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου στο Σιδηροδρομικό Μουσείο.
Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου στο Σιδηροδρομικό Μουσείο.
Νέο ορόσημο για τον σιδηροδρομικό «Δρόμο του Μεταξιού»: Πάνω από 140.000 δρομολόγια Κίνας - Ευρώπης.
Νέο ορόσημο για τον σιδηροδρομικό «Δρόμο του Μεταξιού»: Πάνω από 140.000 δρομολόγια Κίνας - Ευρώπης.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η προσφορά του σιδηροδρόμου και των σιδηροδρομικών στους Εθνικούς αγώνες.
Η προσφορά του σιδηροδρόμου και των σιδηροδρομικών στους Εθνικούς αγώνες.
ΝΕΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΟΡΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.
ΝΕΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΟΡΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.
Ελλήνων Ψυχή: Η Δύναμη που Δόξασε την Πατρίδα.
Ελλήνων Ψυχή: Η Δύναμη που Δόξασε την Πατρίδα.
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι έξι σταθμοί κλείνουν στις 11:00.
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι έξι σταθμοί κλείνουν στις 11:00.
Οι τηλεθεατές σας απαξιώνουν... - Επιτέλους, βάλτε ένα φρένο στην ανθρωποφαγία!
Οι τηλεθεατές σας απαξιώνουν... - Επιτέλους, βάλτε ένα φρένο στην ανθρωποφαγία!