2026-10-28 16:52:37
Φωτογραφία για Άδωνις Γεωργιάδης: Έκανε το αντιγριπικό εμβόλιο – Μήνυμα προς τους πολίτες
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της εποχικής γρίπης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πιστός στο ετήσιο ραντεβού του, έκανε και φέτος το αντιγριπικό εμβόλιο.

Παράλληλα ο υπουργός κάλεσε τους πολίτες να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, υπενθυμίζοντας ότι το εμβόλιο είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε φαρμακείο.

Χαρακτηριστικά ο υπουργός δήλωσε πώς «χθες έκανα το εμβόλιο της γρίπης. Το κάνω κάθε χρόνο και καλώ τον κόσμο που με βλέπει, να πάει να κάνει το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι δωρεάν, είναι πάρα πολύ εύκολο: όπως περπατάς στο δρόμο, μπαίνεις σε ένα φαρμακείο. Λες “βρε παιδιά κάντε μου το εμβόλιο”. Σε πέντε λεπτά σου έχουν κάνει το εμβόλιο και έχεις φύγει».

Τέλος διευκρίνισε πώς αυτά είναι τα παλιά εμβόλια, δεν είναι mRNA, να μπλέκουμε τώρα σε εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές, είναι τα κανονικά εμβόλια, αυτά που κάναμε εκατό χρόνια. Άρα λοιπόν παρακαλώ πολύ τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο.

Πηγή : healthreport 
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