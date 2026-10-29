2026-10-29 01:35:32

Περίπου 43.500 ωφελούμενοι του προγράμματος παχυσαρκίας, θα λάβουν SMS μέσα στον Νοέμβριο, έχοντας τη δυνατότητα να εξεταστούν από τον γιατρό και να συνεχίσουν το πρόγραμμα.



Τη διαβεβαίωση αυτή έκανε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας τη Δευτέρα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Παραδέχθηκε ότι έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση με τη διακοπή του προγράμματος, την οποία απέδωσε σε μια διοικητική ανατροπή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Όπως διευκρίνισε πλέον το πρόγραμμα συνεχίζεται με εθνικούς πόρους και θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα για έως και 8 δόσεις της θεραπείας κατά της παχυσαρκίας. Πρόκειται για τα περιβόητα φάρμακα GLP-1, που έχουν κάνει θραύση διεθνώς με πολύ καλά αποτελέσματα.



Καρδιαγγειακά



Εντός του Νοεμβρίου ξεκινά και ο νέος κύκλος του προγράμματος για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όπως ανέφερε η κα Αγαπηδάκη , στον πρώτο κύκλο του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είχαμε πολύ υψηλή συμμετοχή, καθώς 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.



Μάλιστα, εντοπίστηκαν 1.163 περιπτώσεις ανθρώπων που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφίες και έκαναν εμφύτευση stent, το γνωστό «μπαλονάκι». “Ήταν άνθρωποι που είχαν πρόβλημα, δεν το γνώριζαν και, έπειτα από μια απλή εξέταση αίματος, οδηγήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στο χειρουργείο”, σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός.



Πηγή : virus

pharmateam

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