Ορίστε 5 απλές και άμεσες ρυθμίσεις οθόνης που μπορείτε να κάνετε τώρα στον υπολογιστή σας για να ανακουφίσετε τα μάτια σας:

1. Φωτεινότητα (Brightness): Συντονίστε τη με το δωμάτιο που βρίσκεστε

Το πρόβλημα: Μια πολύ φωτεινή οθόνη σε σκοτεινό δωμάτιο (ή το αντίστροφο) δημιουργεί έντονη αντίθεση που κουράζει γρήγορα την όραση.

Η ρύθμιση: Προσαρμόστε τη φωτεινότητα ώστε να ταυτίζεται με τον φωτισμό του περιβάλλοντος.

Quick Test: Κοιτάξτε μια λευκή σελίδα στην οθόνη σας. Αν μοιάζει με πηγή φωτός/λάμπα μέσα στο δωμάτιο, είναι πολύ φωτεινή. Αν φαίνεται γκριζωπή ή θαμπή, είναι πολύ σκοτεινή.

2. Θερμοκρασία Χρώματος / Νυχτερινή Λειτουργία (Night Light)

Το πρόβλημα: Το μπλε φως (Blue Light) που εκπέμπουν οι οθόνες καταστέλλει τη μελατονίνη και προκαλεί οπτική κόπωση.

Η ρύθμιση: Ενεργοποιήστε τη Νυχτερινή Λειτουργία (Night Light στα Windows / Night Shift στο Mac).

Πώς βοηθά: Ρυθμίζει την οθόνη σε πιο «θερμούς» τόνους (κιτρινωπούς/πορτοκαλί), μειώνοντας δραστικά το μπλε φως, ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

3. Αντίθεση (Contrast): Καθαρό & Ξεκούραστο Κείμενο

Το πρόβλημα: Η χαμηλή αντίθεση αναγκάζει τα μάτια να προσπαθούν περισσότερο για να διακρίνουν τους χαρακτήρες και τα σχήματα.

Η ρύθμιση: Κρατήστε την αντίθεση σε υψηλά επίπεδα (γύρω στο 60% – 70%).

Πώς βοηθά: Εξασφαλίζει ότι το μαύρο κείμενο πάνω σε λευκό/ανοιχτό φόντο είναι οξύ και ευανάγνωστο, χωρίς να χρειάζεται να «μισοκλείνετε» τα μάτια.

4. Μέγεθος Γραμματοσειράς & Scaling (Text Size)

Το πρόβλημα: Το πολύ μικρό κείμενο σας αναγκάζει να σκύβετε προς την οθόνη και να καταπονείτε τα μάτια και τον αυχένα σας.

Η ρύθμιση: Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου / κλιμάκωσης (Scaling) στο 125% ή 150% από τις ρυθμίσεις προβολής του λειτουργικού σας συστήματος.

Πώς βοηθά: Διαβάζετε ξεκούραστα από απόσταση αναπνοής (περίπου 50-70 εκατοστά από την οθόνη).

5. Ανάλυση & Ρυθμός Ανανέωσης (Resolution & Refresh Rate)

Το πρόβλημα: Η λάθος ανάλυση κάνει τα πάντα να φαίνονται θολά, ενώ ο χαμηλός ρυθμός ανανέωσης προκαλεί ανεπαίσθητο «τρεμόπαιγμα» (flicker).

Η ρύθμιση:

Επιλέξτε πάντα τη Native (Προτεινόμενη) ανάλυση της οθόνης σας.

Ρυθμίστε τον ρυθμό ανανέωσης (Refresh Rate) στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που υποστηρίζει η οθόνη σας (π.χ. 60Hz, 75Hz, 120Hz+).

Πώς βοηθά: Εξαλείφει τη θολότητα και προσφέρει ομαλή κίνηση που ξεκουράζει το οπτικό νεύρο.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.