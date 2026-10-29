2026-10-29 12:10:53

Τις πρώτες τηλεοπτικές δηλώσεις της μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη παραχώρησε η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha.



Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης τις τελευταίες ημέρες, μετά την τοποθέτηση της παρουσιάστριας του Star, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήθηκε εκτενώς στις τηλεοπτικές εκπομπές.



Τη Μαρία Αντωνά συνάντησε ο ρεπόρτερ του Alpha, Αλέξανδρος Ρούτας, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.



«Είμαι ένας άνθρωπος που όταν έχω να πω κάτι που το αισθάνομαι, το λέω, αυτό έκανα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον για τη χρονική στιγμή που αισθάνθηκα ό,τι ήθελα να πω κάτι, το είπα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ούτε να προσθέσω, ούτε να σχολιάσω τίποτα άλλο», απάντησε η Μαρία Αντωνά στην πρωινή εκπομπή του Alpha.



Όταν ο ρεπόρτερ της ζήτησε να πει δυο λόγια για το κύμα συμπαράστασης που δέχθηκε στα social αλλά και στις ψυχαγωγικές εκπομπές, μεταξύ των οποίων και από τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, στο “Πρωινό”, η ίδια ανέφερε:



«Είναι πολύ όμορφο όταν ακούς όμορφα σχόλια και όταν κάποιος καταλαβαίνει πώς ακριβώς αισθάνεσαι και τι ακριβώς περνάς. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος, είναι όλα τα πρόσωπα και τα ευχαριστώ πολύ».



Πηγή: tvnea.com



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