2026-10-29 12:10:53
Φωτογραφία για Μαρία Αντωνά: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη
Τις πρώτες τηλεοπτικές δηλώσεις της μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη παραχώρησε η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης τις τελευταίες ημέρες, μετά την τοποθέτηση της παρουσιάστριας του Star, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήθηκε εκτενώς στις τηλεοπτικές εκπομπές.

Τη Μαρία Αντωνά συνάντησε ο ρεπόρτερ του Alpha, Αλέξανδρος Ρούτας, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

«Είμαι ένας άνθρωπος που όταν έχω να πω κάτι που το αισθάνομαι, το λέω, αυτό έκανα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον για τη χρονική στιγμή που αισθάνθηκα ό,τι ήθελα να πω κάτι, το είπα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ούτε να προσθέσω, ούτε να σχολιάσω τίποτα άλλο», απάντησε η Μαρία Αντωνά στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Όταν ο ρεπόρτερ της ζήτησε να πει δυο λόγια για το κύμα συμπαράστασης που δέχθηκε στα social αλλά και στις ψυχαγωγικές εκπομπές, μεταξύ των οποίων και από τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, στο “Πρωινό”, η ίδια ανέφερε:

«Είναι πολύ όμορφο όταν ακούς όμορφα σχόλια και όταν κάποιος καταλαβαίνει πώς ακριβώς αισθάνεσαι και τι ακριβώς περνάς. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος, είναι όλα τα πρόσωπα και τα ευχαριστώ πολύ».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πέμπτη, 29/10/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέμπτη, 29/10/2026: Εργασίες ημέρας
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/10/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/10/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις
Αιχμές Σταματίνας Τσιμτσιλή για Ζήνα Κουτσελίνη:
Αιχμές Σταματίνας Τσιμτσιλή για Ζήνα Κουτσελίνη: "Άσχημο και άκομψο το σχόλιο στη Μαρία Αντωνά" – «Καλύτερα μίνι σε φούστα παρά σε προσωπικότητα»
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις στον ΑΝΤ1
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις στον ΑΝΤ1
Ντέπυ Γκολεμά: Τα «καρφιά» για Στούντιο 4, Μαρία Αντωνά και Φαίη Σκορδά – «Μόνο ένα σατανικό μυαλό σαν του Μαλέλη…»
Ντέπυ Γκολεμά: Τα «καρφιά» για Στούντιο 4, Μαρία Αντωνά και Φαίη Σκορδά – «Μόνο ένα σατανικό μυαλό σαν του Μαλέλη…»
Πέτρος Κωστόπουλος: Τα «καρφιά» για το infotainment και το σχόλιο για Βίσση – Καρβέλα
Πέτρος Κωστόπουλος: Τα «καρφιά» για το infotainment και το σχόλιο για Βίσση – Καρβέλα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ποιοι θα πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ – Οι 12 κατηγορίες των δικαιούχων.
Ποιοι θα πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ – Οι 12 κατηγορίες των δικαιούχων.
8 χώρες με τα περισσότερα τρένα υψηλής ταχύτητας, από την Κίνα μέχρι την Ιταλία.
8 χώρες με τα περισσότερα τρένα υψηλής ταχύτητας, από την Κίνα μέχρι την Ιταλία.
ELIQUIS: Έρχεται μείωση τιμής – Προσοχή στις παραγγελίες, τι προβλέπεται για τα πιστωτικά
ELIQUIS: Έρχεται μείωση τιμής – Προσοχή στις παραγγελίες, τι προβλέπεται για τα πιστωτικά
Cyber Security ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ : ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ΜΕ TIPS
Cyber Security ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ : ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΡΑ ΜΕ TIPS
Αγαπηδάκη: Μέσα στο Νοέμβριο τα SMS για το πρόγραμμα παχυσαρκίας
Αγαπηδάκη: Μέσα στο Νοέμβριο τα SMS για το πρόγραμμα παχυσαρκίας