2026-10-30 14:50:08
Φωτογραφία για Στέλιος Μάινας: «Την καριέρα που έχω κάνει την οφείλω στους συναδέλφους μου» – Η προσωρινότητα της επιτυχίας και η αποχή από τη δουλειά
Στην εκπομπή «Happy Day» και τη Χριστιάνα Κοχλατζή παραχώρησε συνέντευξη ο Στέλιος Μάινας, μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία και όσα σημάδεψαν την καριέρα του στον χώρο της υποκριτικής.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, αποδίδοντας σε εκείνους σημαντικό μέρος της επαγγελματικής του διαδρομής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θεωρεί ότι την καριέρα του την οφείλει στους συναδέλφους του, αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή των συνεργασιών του στην εξέλιξή του.

Ο Στέλιος Μάινας πρόσθεσε στη συνέχεια: «Κι εγώ συνάντησα εμπόδια, όπως όλοι. Προχωράς σιγά-σιγά και αν σου ‘ρθουν τα πράγματα πολύ εύκολα, πρέπει να αναρωτηθείς και να αντιμετωπίσεις την επιτυχία που θα σου έρθει εύκολα σαν να είναι αποτυχία.

Θα σας πω και κάτι άλλο που πρέπει να το αντιλαμβάνεται συνέχεια ο κόσμος που έχει επιτυχία και δεν το ξέρει, που λέγεται με κεφαλαία γράμματα «προσωρινότητα». Σήμερα έχεις επιτυχία. Αύριο; Ή μάλλον το επόμενο δευτερόλεπτο;».


Για το διάστημα που έμεινε εκτός εργασίας, ο Στέλιος Μάινας απάντησε: «Εφάρμοσα τη μερική αποχή, την απόσταση με δυο λόγια, για να μπορώ να επαναξιολογήσω τα βήματά μου», ενώ στη συνέχεια είπε για τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του: «Πρέπει να αντιστεκόμαστε για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Γιατί ακόμα και αν δεν το λέει ο κόσμος, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να πει “σταμάτα ρε φίλε, με έχεις κουράσει”, πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι. Κουράζουμε».

Κλείνοντας, ο Στέλιος Μάινας είπε: «Εγώ ομολογώ ότι η καριέρα που έχω κάνει, σε εισαγωγικά καριέρα, οφείλεται στους συναδέλφους μου. Ξέρετε ότι για χρόνια εμείς βρίσκαμε δουλειά από τα τηλεφωνήματα των συναδέλφων; Όταν βλέπω τις επαναλήψεις, γελάω! Δηλαδή, όταν βλέπω κάτι πάρα πολύ παλιό, πολύ παλιό, λέω “πώς περνάνε τα χρόνια ρε φίλε. Κοίταξε να δεις πώς πέρασε ο χρόνος. Σαν να ήταν νερό”».

Πηγή: tvnea.com
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