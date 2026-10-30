2026-10-30 14:50:08
Φωτογραφία για «Κεραία»: Επιστρέφει στο ΕΡΤnews, με νέο κύκλο εκπομπών - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη επιστρέφει στο ΕΡΤnews, με νέο κύκλο εκπομπών και κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, στις 23:00.

Στο πρώτο επεισόδιο, η εκπομπή πραγματεύεται ένα ορυκτό αναδεικνύοντας την ψυχή και το πρόσωπό του. Ταξιδεύοντας στην Τήνο και επισκεπτόμενη τον Πύργο, χωριό των μαρμαράδων και βέβαια του εμπνευσμένου Γιαννούλη Χαλεπά, η Ρέα Βιτάλη ξεναγείται στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς από τον διαχειριστή του Γιάννη Μιχαήλ, καθώς και στην Ανωτέρα Σχολή Καλών Τεχνών Μαρμάρου από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Νταούλα.

Στη συνέχεια, συνομιλεί με τον καλλιτέχνη Μιχαήλ Σαλταμανίκα μέσα στο χώρο του εργαστηρίου του και συναντά μέσα στο σπίτι-μουσείο του Γ. Χαλεπά την κοινωνική ανθρωπολόγο Κυριακή Ωριάνου. Τέλος, στη Χώρα της Τήνου επισκέπτεται το Πολυμέριο κτίριο του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού και αναλύει με τη Φραντζέσκα Παπαγιαννοπούλου τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στα παιδιά.

«Το μάρμαρο έχει και ψυχή και πρόσωπο»

Την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου στις 23:00, στο ERTNEWS,

στην εκπομπή Κεραία, με τη Ρέα Βιτάλη

Πηγή: tvnea.com
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