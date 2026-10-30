Η ιστορική δραιζίνα Δ115 παραμένει στη Θεσσαλονίκη – Ακυρώθηκε η μεταφορά της στη Δράμα μετά τις αντιδράσεις των φίλων του σιδηροδρόμου.
2026-10-30 12:49:38
Στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης θα επιστρέψει η ιστορική δραιζίνα Δ115, η οποία εκτέθηκε το προηγούμενο διάστημα στον Επιβατικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της φωτογραφικής έκθεσης που διοργάνωσαν οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.Σύμφωνα με πληροφορίες, η δραιζίνα δεν θα μεταφερθεί τελικά στη Δράμα για έκθεση, εξέλιξη που έρχεται μετά και τις sidirodromikanea
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