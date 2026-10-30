2026-10-30 12:49:38
Φωτογραφία για Η ιστορική δραιζίνα Δ115 παραμένει στη Θεσσαλονίκη – Ακυρώθηκε η μεταφορά της στη Δράμα μετά τις αντιδράσεις των φίλων του σιδηροδρόμου.
Στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης θα επιστρέψει η ιστορική δραιζίνα Δ115, η οποία εκτέθηκε το προηγούμενο διάστημα στον Επιβατικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της φωτογραφικής έκθεσης που διοργάνωσαν οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.Σύμφωνα με πληροφορίες, η δραιζίνα δεν θα μεταφερθεί τελικά στη Δράμα για έκθεση, εξέλιξη που έρχεται μετά και τις sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βούλτεψη: Η Ισπανία πήρε 700 εκατ. από Ε.Ε. για να ανανεώσει το σιδηροδρομικό σύστημα και δεν το έκανε.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βούλτεψη: Η Ισπανία πήρε 700 εκατ. από Ε.Ε. για να ανανεώσει το σιδηροδρομικό σύστημα και δεν το έκανε.
Παρασκευή, 30/10/2026: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παρασκευή, 30/10/2026: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η προσφορά του σιδηροδρόμου και των σιδηροδρομικών στους Εθνικούς αγώνες.
Η προσφορά του σιδηροδρόμου και των σιδηροδρομικών στους Εθνικούς αγώνες.
Νέα έκθεση της «Διεξόδου» στη Θεσσαλονίκη
Νέα έκθεση της «Διεξόδου» στη Θεσσαλονίκη
Δραιζίνα «Δ 115»: Ένα ζωντανό κειμήλιο της ελληνικής σιδηροδρομικής ιστορίας.
Δραιζίνα «Δ 115»: Ένα ζωντανό κειμήλιο της ελληνικής σιδηροδρομικής ιστορίας.
Η Χειροκίνητη Δραιζίνα: Το «Ταπεινό» Όχημα που Υπηρέτησε τον Σιδηρόδρομο.
Η Χειροκίνητη Δραιζίνα: Το «Ταπεινό» Όχημα που Υπηρέτησε τον Σιδηρόδρομο.
Σφοδρές αντιδράσεις των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων για τις περικοπές στη χρηματοδότηση των μεταφορών της ΕΕ.
Σφοδρές αντιδράσεις των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων για τις περικοπές στη χρηματοδότηση των μεταφορών της ΕΕ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/10/2026)
Παρέα: «Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη»
Παρέα: «Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη»
«Ποιος παίρνει το Κλειδί;»: Tι θα δούμε σήμερα στις 19:50 στο OPEN;
«Ποιος παίρνει το Κλειδί;»: Tι θα δούμε σήμερα στις 19:50 στο OPEN;
«Το Σώμα της»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του ALPHA
«Το Σώμα της»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του ALPHA