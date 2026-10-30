2026-10-30 14:50:08
Φωτογραφία για Ντέρτι: Στην κορυφή της τηλεθέασης η σειρά του ΑΝΤ1



Με πρωτιά έκλεισε ο Οκτώβριος για τη σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», που με τη συγκλονιστική πλοκή, την άρτια σκηνοθετική ματιά και τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών της κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το «Ντέρτι» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής του, στο γενικό σύνολο με ποσοστό 15,4%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 1,4 μονάδες.

Οι δυνατές εξελίξεις της ιστορίας του καθήλωσαν κατά μέσο όρο 1.119.720, στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά είχε τα υψηλότερα ποσοστά της στις γυναίκες, καθώς σε επιμέρους κοινό κατέγραψε συνολικό μερίδιο 21,9%, ενώ και οι άνδρες συντονίστηκαν μαζί της, αγγίζοντας σε επιμέρους κοινό το 16,2%.

Το «Ντέρτι», ένα συγκλονιστικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, θα συνεχίζει να γράφει τη δυνατή ιστορία του κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 22:30, στον ΑΝΤ1.



 



Πηγή: tvnea.com
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