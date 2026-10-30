Για το τηλεοπτικό τοπίο και τις εξελίξεις στην πρωινή ζώνη, αλλά και για τη δική της επαγγελματική διαδρομή, μίλησε η Αφροδίτη Γραμμέλη σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026.Η έμπειρη δημοσιογράφος βρέθηκε στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, όπου συνομίλησε με τον παραγωγό Αλέξη Λιόλη, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην πρωινή τηλεόραση, αλλά και τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει η ίδια μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία της στον χώρο.“Νομίζω ότι το μέσο δεν έχει τόση δύναμη, είναι όλο ένα ψέμα. Αν δείτε για τι αριθμό τηλεθεατών μιλάμε, τότε θα καταλάβετε ότι ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση το πρωί. Μιλάμε για πάρα πολύ λίγο κόσμο. Και μιλάμε για απειροελάχιστες διαφορές που δεν δικαιολογούν όλους αυτούς τους πανηγυρισμούς, που γίνονται κάθε δεύτερη μέρα με δελτία τύπου και αναρτήσεις”.“Απορώ με την ανοχή και την επιμονή πολλών σταθμών να φιλοξενούν εκπομπές που κάθε χρόνο δημιουργούν τα ίδια προβλήματα και δεν καταφέρνουν να αφήσουν και ένα αποτύπωμα”.“Φέτος, κατ’ επιλογήν, δεν θέλω να είμαι κομμάτι αυτής της τηλεόρασης και αυτού που έκανα. Φέρω και γω μερίδιο ευθύνης γιατί συνειδητά ήμουν σε κάποιες εκπομπές και ήμουν κομμάτι όλης αυτής της εικόνας, όσο κι αν σε κάποιες στιγμές” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Αφροδίτη Γραμμέλη στη νέα ραδιοφωνική της συνέντευξη. “Έκανα και τις μεταγραφές μου, συζητούσα, αποδεχόμουν τους όρους και συνυπήρχα και συνέδραμα σε πολλές τέτοιες καταστάσεις. Ανέχτηκα και πάρα πολλές συμπεριφορές κυρίως από παρουσιαστές, ή παρουσιάστριες για να μην το προσωποποιήσω”.Πηγή: tvnea.com