Μαθηματικά: Με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης και της "Διερεύνησης" (σελίδα 39 - Β.Μ.), διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 16ου κεφαλαίου "Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας" (σελίδα 40 - Β.Μ.). Μετά λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και το πρόβλημα 1, στη σελίδα 37 του Τ.Ε..Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία (από το Τ.Ε. και από το Β.Μ., στη σελίδα 56), τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ2 "Το κύτταρο" (βλέπουμε και την αντίστοιχη ανάρτηση), προτού συμπληρώσουμε τις εργασίες 2 και 3 (σελίδες 65 έως και 68). Την Τετάρτη, 4/11, θα κάνουμε επανάληψη στην ενότητα "Έμβια - Άβια" και την Πέμπτη, 5/11, θα γράψουμε το επαναληπτικό μας (προετοιμαζόμαστε και με τη βοήθεια της επαναληπτικής ανάρτησης).Γεωγραφία: Διαβάζουμε τα υπογραμμισμένα του 6ου κεφαλαίου "Το ηλιακό μας σύστημα" (ανατρέχοντας και στη σχετική ανάρτηση) και δίνουμε προσοχή, επιπλέον, στον πίνακα της σελίδας 26 (Β.Μ.), αναγνωρίζοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνει (δεν τα μαθαίνουμε!). Επίσης, προετοιμαζόμαστε για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Α΄ ενότητας (κεφάλαια 1 - 6), που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, 6/11. Βοήθεια παίρνουμε από την επαναληπτική ανάρτηση και το φύλλο αξιολόγησης της σελίδας 11 (Τ.Ε.).Γλώσσα: Υπενθυμίζω το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Δευτέρας, 2/11 (επισκεπτόμαστε και την αντίστοιχη ανάρτηση).

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