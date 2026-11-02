Στα Windows 11, το φαινόμενο όπου εφαρμογές συνεχίζουν να ανοίγουν αυτόματα στην εκκίνηση, παρόλο τις έχετε απενεργοποιήσει από τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager), οφείλεται συνήθως σε συγκεκριμένες λειτουργίες του συστήματος ή σε ρυθμίσεις των ίδιων των εφαρμογών.

Ακολουθούν οι κυριότεροι λόγοι και πώς μπορείτε να τους αντιμετωπίσετε:

1. Η λειτουργία «Γρήγορη εκκίνηση» (Fast Startup)

Η προεπιλεγμένη λειτουργία Fast Startup των Windows δεν τερματίζει πλήρως τον υπολογιστή, αλλά τον βάζει σε μια κατάσταση «υβριδικής αδρανοποίησης» για να ανοίγει πιο γρήγορα την επόμενη φορά. Αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα να επαναφέρει τις εφαρμογές που είχαν μείνει ανοιχτές.

Πώς να την απενεργοποιήσετε:

Ανοίξτε την Αναζήτηση, πληκτρολογήστε Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και ανοίξτε τον.

Πηγαίνετε στο Υλικό και Ήχος > Επιλογές παροχής ενέργειας.

Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή «Επιλογή του τι κάνουν τα κουμπιά τροφοδοσίας».

Κάντε κλικ στο «Αλλαγή ρυθμίσεων που δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμες» (στην κορυφή).

Ξετσεκάρετε την επιλογή «Ενεργοποίηση γρήγορης εκκίνησης (προτείνεται)» και πατήστε «Αποθήκευση αλλαγών».

2. Αυτόματη επανεκκίνηση εφαρμογών (Restart Apps)

Τα Windows 11 διαθέτουν μια δυνατότητα που θυμάται τις εφαρμογές που ήταν ανοιχτές πριν από την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό και τις ανοίγει ξανά αυτόματα μόλις συνδεθείτε.

Πώς να την απενεργοποιήσετε:

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις (Win + I).

Πηγαίνετε στο Λογαριασμοί (Accounts) > Επιλογές σύνδεσης (Sign-in options).

Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Απόρρητο (Privacy) και απενεργοποιήστε την επιλογή:

«Αυτόματη αποθήκευση των επανεκκινήσιμων εφαρμογών μου κατά την έξοδο και επανεκκίνηση τους μετά τη σύνδεση».

3. Ρυθμίσεις εντός της ίδιας της εφαρμογής

Πολλές εφαρμογές (όπως το Discord, το Steam, το Spotify, το Skype ή το OneDrive) έχουν τη δική τους εσωτερική ρύθμιση που παρακάμπτει τα Windows και τους δίνει εντολή να ξεκινούν αυτόματα.

Τι να κάνετε: Ανοίξτε τις ρυθμίσεις της προβληματικής εφαρμογής (συνήθως στα Settings / Preferences) και αναζητήστε επιλογές όπως:

«Open at startup»

«Launch Discord when my computer starts»

Απενεργοποιήστε την αντίστοιχη ρύθμιση μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα.

4. Υπηρεσίες στο παρασκήνιο (Background Services)

Ορισμένα προγράμματα εγκαθιστούν δικές τους «υπηρεσίες» (services) ή εργασίες στο σύστημα (Task Scheduler) που τα ενεργοποιούν στο παρασκήνιο ανεξάρτητα από τη Διαχείριση Εργασιών.

Έλεγχος μέσω Task Scheduler:

Πληκτρολογήστε Χρονοδιαγραμματιστής εργασιών (Task Scheduler) στην αναζήτηση.

Ελέγξτε τη «Βιβλιοθήκη χρονοδιαγραμματιστή εργασιών» (Task Scheduler Library) για τυχόν προγράμματα που εκκινούνται κατά τη σύνδεση (At log on) και απενεργοποιήστε τα αν δεν τα χρειάζεστε.

freegr