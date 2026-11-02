2026-11-02 11:52:08
Φωτογραφία για ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΔΥΚΑ – Παράλυση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης την πρώτη εργάσιμη του μήνα!



Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 – Ώρα ενημέρωσης: 10:45

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση που επικρατεί από το πρωί στα φαρμακεία και στα ιατρεία, εξαιτίας σοβαρότατων δυσλειτουργιών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΥΚΑ.

Σύμφωνα με αναφορές από την καθημερινή λειτουργία των φαρμακείων, οι συνταγές είτε δεν ανοίγουν είτε απαιτούν εξαιρετικά μεγάλο χρόνο απόκρισης, οι διαδικασίες που σχετίζονται με το HMVO παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι γιατροί κατά τη συνταγογράφηση.

Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων έχει ουσιαστικά παραλύσει.

Και όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα, 

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