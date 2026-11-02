2026-11-02 10:24:33
Φωτογραφία για Λευτέρης Πράσσινος: Από τον ΑΝΤ1 στη Real - Τι αναλαμβάνει;



Νέα επαγγελματική σελίδα ανοίγει ο Λευτέρης Πράσσινος, μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1 και την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Ο πολύ καλός δημοσιογράφος και παρουσιαστής αλλάζει πλέον μέσο και μετακομίζει στο ραδιόφωνο, αναλαμβάνοντας παράλληλα σημαντικό ρόλο και στο ενημερωτικό κομμάτι της Real.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λευτέρης Πράσσινος αναλαμβάνει την παρουσίαση των δελτίων ειδήσεων στον Real 97,8, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει καθήκοντα αρχισυντάκτη διεθνών ειδήσεων στην εφημερίδα Real News και στην ενημερωτική ιστοσελίδα Real.gr.

Πρόκειται για μια νέα συνεργασία που συνδυάζει το ραδιόφωνο με την έντυπη και την ηλεκτρονική ενημέρωση, δίνοντας στον δημοσιογράφο έναν πολυδιάστατο ρόλο στον όμιλο.

Η νέα επαγγελματική του διαδρομή ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας το επόμενο κεφάλαιο στην πορεία του μετά τον ΑΝΤ1.



Πηγή: tvnea.com
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