Μια ιδιαίτερη ανάρτηση αφιερωμένη στη Φαίη Σκορδά έκανε η Νατάσα Παζαΐτη, μία ημέρα μετά την τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή «For You», που προβλήθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026.Η σύζυγος του Κώστα Καραμανλή και χειρουργός μαστού θέλησε, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες της προς την παρουσιάστρια, με αφορμή τη φιλοξενία της στην εκπομπή.«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Φαίη και την ομάδα της για τον επαγγελματισμό και την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζουν κρίσιμα ζητήματα υγείας. Η ανάδειξη της αξίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης στον καρκίνο του μαστού αποτελεί ύψιστη κοινωνική ευθύνη», έγραψε αρχικά η Νατάσα Παζαΐτη.«Τέτοιες τηλεοπτικές παρεμβάσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, υπενθυμίζοντας σε κάθε γυναίκα ότι η πρόληψη είναι πράξη ζωής», συμπλήρωσε στην ανάρτησή της.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στη Φαίη Σκορδά, η Νατάσα Παζαΐτη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν σχετικά με τη δική της υγεία, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε έχει νοσήσει από καρκίνο.«Είναι αλήθεια ότι περισσότερο ψίθυροι ήταν, γιατί επίσημα δεν γράφτηκε ποτέ. Νομίζω κάποια στιγμή μόνο κάποιο περιοδικό αμφιβόλου ποιότητος το είχε αναρτήσει. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν είχα νοσήσει να το πω, εννοείται. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι νοσώ όταν δεν έχω νοσήσει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.Πηγή: tvnea.com