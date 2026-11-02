2026-11-02 00:45:07
Φωτογραφία για Πώς θα εισάγονται και θα διατίθενται τα νέα καινοτόμα φάρμακα στους ασθενείς μέσα από το Ταμείο Καινοτομίας
Μέσα από το Ταμείο Καινοτομίας θα διευκολυνθεί η πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες

Νέο πλαίσιο για τη διαδικασία αξιολόγησης, ένταξης και αποζημίωσης καινοτόμων φαρμάκων στο Ταμείο Καινοτομίας προβλέπει διάταξη του Υπουργείου Υγείας στο νομοσχέδιο για τη σύσταση και οργάνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Ψυχολόγων που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Μέσω της νέας αυτής διαδικασίας το Υπουργείο Υγείας δεσμεύεται ότι οι καινοτόμες θεραπείες θα είναι νωρίτερα προσβάσιμες στους ασθενείς οι οποίοι σήμερα είναι αναγκασμένοι να περιμένουν ακόμη και μήνες για το πάρουν το πολυπόθητο σκεύασμα τους.

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