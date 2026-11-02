





Και τον Οκτώβριο, η εκπομπή «Αποκαλύψεις» ήταν πρώτη στη μάχη της τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους τηλεθεατές.

Με αιχμηρά ρεπορτάζ, αποκαλυπτικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες που προκάλεσαν αίσθηση, η εκπομπή κατέκτησε την κορυφή, στη ζώνη μετάδοσής της, στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 18,5%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμού με 4,6 μονάδες διαφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή χτύπησε κόκκινο στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό έφτασε το 24,8 %, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 18%.

Με τις «Αποκαλύψεις» συντονίστηκαν κατά μέσο όρο 1.222.654 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Και φέτος κάθε μεσημέρι στις 14:00, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Αποκαλύψεις» θα συνεχίσουν να ερευνούν σε βάθος την επικαιρότητα και να αναζητούν πίσω από κάθε είδηση την πραγματική αιτία.

Πηγή: tvnea.com