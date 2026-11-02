





Η Ρένια Λουιζίδου, η αξιολάτρευτη Χαρούλα, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται!» και μίλησε με τη Ναταλία Γερμανού για την επιτυχία της σειράς, και όχι μόνο.

«Το σόι σου» παραμένει η πιο αγαπημένη σειρά των τηλεθεατών. «Έχει κάτι ανεξήγητο αυτή η σειρά και για εμάς τους ίδιους. Είναι σαν να τους βλέπεις πολλά χρόνια αυτούς τους ανθρώπους, να μεγαλώνουν, να αλλάζουν τα δεδομένα της ζωής τους… γεννιούνται παιδιά, νέοι δεσμοί δημιουργούνται, είναι σαν μια υπαρκτή, αληθινή οικογένεια», θα πει χαρακτηριστικά.

Η Χαρούλα έχει αλλάξει τώρα που επέστρεψε η σειρά με νέα επεισόδια; «Ήταν πέντε χρόνια η πρώτος κύκλος του σογιού, και είχαμε μπει καλά στα παπούτσια των ηρώων. Όλους, όμως, τους ήρωες τους έχουμε φανταστεί στο ‘παρακάτω’, δηλαδή να έχουν αλλάξει επειδή πέρασε ο καιρός. Η Χαρούλα είναι γενικά λίγο πιο ανεκτική, για παράδειγμα στις τρέλες της Μπέλας δεν μένουμε άναυδοι, έχουμε πάρει απόφαση κάποια πράγματα, έχουμε αποδεχθεί το εναλλακτικό του γιου και της νύφης μας, έχουμε ένα παιδάκι που είναι ο μίνι Βαγγέλης και προσαρμοζόμαστε. Όπως κάνουν στα αλήθεια οι άνθρωποι στη ζωή, αλλάζουν τα δεδομένα και βρίσκεις ένα τρόπο να προσαρμοστείς στα καινούργια δεδομένα». Για να συμπληρώσει «αυτό ήταν κάτι που το θέλαμε, δηλαδή δεν θέλαμε να το πιάσουμε από την επόμενη ημέρα, θέλαμε να καταγραφεί ο χρόνος που πέρασε στους ήρωες, θέλαμε να φανεί ο χρόνος».

Πηγή: tvnea.com