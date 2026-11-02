2026-11-02 17:00:21

Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης στάθμευσης στους χώρους του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, με την εικόνα που επικρατεί καθημερινά να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.Κατά την αυτοψία μας διαπιστώσαμε ότι αυτοκίνητα σταθμεύουν ανεξέλεγκτα και στις δύο πλευρές των οδών πρόσβασης, καταλαμβάνοντας ακόμη και σημεία που θα έπρεπε να sidirodromikanea

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