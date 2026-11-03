2026-11-03 11:29:55

Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:



Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.



Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.



Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο.



Πηγή: tvnea.com



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