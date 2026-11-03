Γλώσσα: Βρίσκουμε από μία συνώνυμη ή αντώνυμη για τις λέξεις που φαίνονται στην εργασία και τις γράφουμε στο τετράδιό μας, πάντα με βάση τη σημασία τους στα κείμενα των σελίδων 28 και 29 του Τ.Ε..Μαθηματικά: Με τη συνδρομή των σχετικών αναρτήσεων (εδώ κι εδώ) και των φύλλων εργασίας που επεξεργαστήκαμε χθες και ολοκληρώσαμε σήμερα (εδώ κι εδώ), κάνουμε τις ασκήσεις 1 και 5, καθώς και τα προβλήματα 3, 4 και 7 του φυλλαδίου που μοιράστηκε σήμερα στην τάξη.Ιστορία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η οικονομική ζωή" (ανατρέχουμε και στην αντίστοιχη ανάρτηση) και, με τη βοήθεια της άσκησης 8 (σελίδα 13 - Τ.Ε.) που κάναμε στην τάξη, συμπληρώνουμε την άσκηση 7 (σελίδα 12 - Τ.Ε.).

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