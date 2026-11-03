Λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας μίνι σειράς οκτώ επεισοδίων «Θάλασσες μας χώρισαν», την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 στο ERTFLIX, ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας μοιράζεται το προσωπικό του ημερολόγιο από τα γυρίσματα μιας παραγωγής που, όπως ο ίδιος εξομολογείται, εξελίχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο από μια επαγγελματική συνεργασία.Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου, η σειρά αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Γεωργά, που ξεκινά το 1937 από την ιταλοκρατούμενη Σύμη. Ο άδικος χαμός του μικρού γιου της οικογένειας γίνεται η αφορμή για τον ξεριζωμό της και τη μετεγκατάστασή της στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι ζωές των δύο αδελφών, της Παρασκευούλας και της Ελπίδας, θα ανατραπούν από έναν απαγορευμένο έρωτα, με τις επιλογές τους να καθορίζουν τη μοίρα ολόκληρης της οικογένειας.Η ιστορία ξεδιπλώνεται ανάμεσα στη Σύμη, την Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, με φόντο τις μεγάλες ιστορικές αναταραχές του 20ού αιώνα, σε μια αφήγηση που συνδυάζει το οικογενειακό δράμα με τον έρωτα, την απώλεια, τη ζήλια, τις ενοχές και την αναζήτηση της αλήθειας.Από τα πρώτα γυρίσματα στη δημιουργία μιας ομάδαςΗ αρχή των γυρισμάτων έγινε στο Δρομοκαΐτειο, όπου γυρίστηκαν σκηνές που διαδραματίζονται σε αστυνομικό τμήμα, κελί, επισκεπτήριο και ψυχιατρείο της Αλεξάνδρειας. Για τον Χρήστο Δήμα, οι πρώτες ημέρες έκρυβαν την εξής πρόκληση: να «δέσει» το συνεργείο, να κατανοήσει κάθε συνεργάτης της παραγωγής τις απαιτήσεις της σκηνοθεσίας και τους χρόνους του διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Αργυροηλιόπουλου και να διαμορφωθεί από την αρχή η αίσθηση μιας κινηματογραφικής αφήγησης, με την απαραίτητη ακρίβεια στο πρόγραμμα του γυρίσματος.Παράλληλα, η ομάδα άρχισε να εξοικειώνεται με τον τρόπο δουλειάς του σκηνοθέτη. Όπως λέει ο ίδιος με χιούμορ, δύο από τις σταθερές του στο γύρισμα ήταν ότι φορούσε πάντα γραβάτα και ότι κατανάλωνε δύο λίτρα αναψυκτικού στη διάρκεια του δεκάωρου!»Ο Χρήστος Δήμας θυμάται την πρώτη του εντύπωση στα γυρίσματα στο Μεταξουργείο: «το Τμήμα της Σκηνογραφίας και του Φροντιστηρίου, με την επιμέλεια της Λαμπρινής Καρδαρά και των συνεργατών της, έχουν στήσει εξαιρετικά τους εσωτερικούς χώρους της Κωνσταντινούπολης ενώ από την πρώτη στιγμή που μπαίνω στο χώρο καταλαβαίνω τη φροντίδα και την έγνοια της παραγωγής και της ομάδας της παραγωγού Βίκυς Νικολάου ώστε οι κουζίνες, τα σαλόνια, τα υπνοδωμάτια να εκπέμπουν τη σωστή Πολίτικη ατμόσφαιρα. Οι ηθοποιοί διαβασμένοι, “καλοκουρδισμένοι”, με πίστη στο σενάριο και τους χαρακτήρες του βιβλίου, με ρούχα φορεμένα όπως το απαιτούν οι χαρακτήρες. Άλλοτε δύο κάμερες. Άλλοτε μια. Κοντινά πλάνα γενικά, μεσαία, άμορσες, σφήνες. Σινεμά – τηλεόραση. Τηλεόραση – σινεμά. Και πάνω από όλα οι ηθοποιοί διαθέσιμοι να κάνουν τις σκηνές ξανά και ξανά από διαφορετικές γωνίες με εξαιρετική ακρίβεια και συγκίνηση».«Γίναμε ομάδα και αποκτήσαμε πίστη ο ένας για τον άλλον», σημειώνει χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης, περιγράφοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε σταδιακά ανάμεσα στους συντελεστές.Η Σύμη, η Πόλη και η ΑλεξάνδρειαΗ Σύμη αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της παραγωγής. Με καθημερινά γυρίσματα που ξεκινούσαν από τις πρώτες πρωινές ώρες και αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, η ομάδα επιδίωξε να αποτυπώσει την ομορφιά του νησιού και την αυθεντικότητα του τόπου.«Έπρεπε να καλύψουμε το πρώτο, το μισό έβδομο και το όγδοο επεισόδιο. Υπέροχο νησί και υπέροχοι άνθρωποι. Ξύπνημα στις 5 το πρωί, πρωινό και μετά 10 ώρες γύρισμα. Με πολλά εξωτερικά γυρίσματα ώστε να πιάσουμε όλες τις ομορφιές του νησιού σε όλες τις ώρες. Εγώ προσωπικά κοιμόμουν στις 8 για να έχω δυνάμεις για την επόμενη ημέρα. Την ημέρα του γυρίσματος στον Πανορμίτη πήγαμε όλοι και ανάψαμε κερί, για τον Αρχάγγελο. Αισθάνομαι ευγνώμων για τους χαμογελαστούς κατοίκους της Σύμης που μας βοήθησαν να στήσουμε γάμους και κηδείες μέσα σε ζωντανές αληθινές αυλές.», λέει με ενθουσιασμό για τα γυρίσματα στη Σύμη, ο Χρήστος Δήμας.Στην Κωνσταντινούπολη, η παραγωγή είχε στη διάθεσή της μόλις 12 ημέρες για να αποτυπώσει την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Το Ζάππειο σχολείο, το Σισλί, το ελληνικό νεκροταφείο, οι εκκλησίες, οι αυλές, οι δρόμοι και τα πάρκα του Βοσπόρου αποτέλεσαν το σκηνικό μιας απαιτητικής κινηματογραφικής διαδρομής. Με τη συμβολή της παραγωγού Δέσποινας Πορτοκάλη που άνοιξε δρόμους για τα γυρίσματα, η ομάδα κατάφερε να συγκεντρώσει το υλικό που χρειαζόταν, παρά τις δυσκολίες και τη μακρά απουσία των συντελεστών από τα σπίτια τους. «Όμως πια είχαμε την σιγουριά ότι το υλικό που βγάζαμε είχε στιγμές αντάξιες με αυτές που είχε στήσει η Ιφιγένεια Τέκου και η Σοφία Σωτηρίου».Η συνέχεια δόθηκε στην Κηφισιά, εκεί όπου δημιουργήθηκαν οι εσωτερικοί χώροι της Αλεξάνδρειας. Για άλλη μια φορά τα σκηνικά είχαν δημιουργηθεί με πλούτο αντάξιο μιας μεγαλοαστικής Αλεξανδρινής, Ελληνικής οικογένειας με τον Κώστα Σταμούλη στη διεύθυνση φωτογραφίας. Τα γυρίσματα απαιτούσαν ιδιαίτερη προετοιμασία, καθώς οι ηθοποιοί φορούσαν καλοκαιρινά ρούχα μέσα στον χειμώνα. Ο εξαιρετικός Μιχάλης Σδούγκος και οι συνεργάτιδές του έπρεπε να στήσουν δεξιώσεις, αλλά και σκηνές έντασης με ζητούμενο μοναξιάς και κάθε λεπτομέρεια έπρεπε να υπηρετεί τον κόσμο της ιστορίας.Μέχρι τότε, όπως περιγράφει ο σκηνοθέτης, το συνεργείο είχε πλέον αποκτήσει τη συνοχή μιας οικογένειας. Το τέλος των γυρισμάτων ήταν γεμάτο συγκίνηση και με την υπόσχεση μιας νέας συνάντησης.Η δημιουργία συνεχίζεται στο μοντάζΜε την ολοκλήρωση των γυρισμάτων άρχισε ένα εξίσου απαιτητικό στάδιο: το μοντάζ, η μουσική, η μίξη ήχου και η τελική επεξεργασία της εικόνας. Ο Χρήστος Δήμας κάνει ιδιαίτερη μνεία στη δημιουργική αλλά και μοναχική αυτή διαδικασία, καθώς και στη συνεργασία με ταλαντούχους ανθρώπους που καταφέρνουν να ανταποκριθούν σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, χωρίς να χαθεί η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον Γιώργο Μπουσούνη και στην πρωτότυπη μουσική της σειράς, η οποία, όπως λέει, τον μάγεψε με τις μελωδίες και τα μουσικά της θέματα.Ο σκηνοθέτης αποκαλύπτει και μια δύσκολη προσωπική στιγμή που συνέπεσε με την ολοκλήρωση της σειράς: «όλοι οι άνθρωποι της παραγωγής αλλά και του καναλιού με στήριξαν ώστε τα τελευταία τρία επεισόδια να τα μοντάρω διαδικτυακά και να τα παραδώσω, δουλεύοντας κάθε μέρα ως τα ξημερώματα μπροστά σε μια πόρτα εντατικής».Και ο Χρήστος Δήμας καταλήγει: «Οι «Θάλασσες Μας Χώρισαν» για μένα πλέον δεν ήταν άλλη μια “δουλειά”. Αλλά μια τηλεοπτική σειρά που κουβάλησε αγάπη, στήριξη, ταλέντο, νοιάξιμο και αποχαιρετισμούς. Και πλέον ήρθε η στιγμή οι δρόμοι και οι θάλασσες μας να συναντηθούν με το κοινό».Η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων «Θάλασσες μας χώρισαν» έρχεται στο ERTFLIX την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.Πηγή: tvnea.com