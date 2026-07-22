



Η αποτυχία είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα για όσους ασχολούνται με την κηπουρική. Ωστόσο κάποιες φορές το γιατί ένα φυτό δεν αναπτύσσεται ικανοποιητικά ή και τελικά ξεραίνεται, αν και το φροντίζουμε με τον σωστό τρόπο και δεν εμφανίζει σημάδια κάποιας ασθένειας, παραμένει ...ανεξήγητο και μας οδηγεί να συμπεραίνουμε ότι τελικά εμείς κάναμε κάποιο λάθος.

Έχει συμβεί στους περισσότερους κάποια φυτά μας απότομα ή σταδιακά να οδηγούνται σε μαρασμό, ενώ τους παρέχουμε την ποσότητα νερού και την ποιότητα χώματος που χρειάζονται, τα έχουμε τοποθετήσει στην κατάλληλη θέση ανάλογα με το αν αντέχουν ή όχι την άμεση έκθεση στον ήλιο, τα κλαδεύουμε και τα λιπαίνουμε ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Δεν είναι σπάνιες ακόμη και οι περιπτώσεις που ορισμένα φυτά μαραίνονται σε μικρό διάστημα απ΄ όταν τα προμηθευτούμε από κάποιο φυτώριο, πριν καν ...προλάβουμε να κάνουμε κάποιο λάθος στην φροντίδα τους και ακόμα συχνότερες οι περιπτώσεις που ενώ το φυτό δεν μαραίνεται πλήρως η ανάπτυξή του είναι προβληματική, το μέγεθός του παραμένει μικρό ή δεν ανθοφορεί.

Τα γενετικά χαρακτηριστικά του κάθε φυτού Στην πραγματικότητα η απάντηση στο «γιατί» δεν είναι τόσο πολύπλοκη, αν μπορέσουμε να σκεφτούμε κάθε φυτό σαν έναν ζωντανό οργανισμό. Που εκτός των φροντίδων που εμείς θα του παρέχουμε δεν παύει να κουβαλά γενετικούς παράγοντες, καθοριστικούς για την ανάπτυξή του.

Έτσι ανάμεσα στα δεκάδες πανομοιότυπα στο είδος και την όψη φυτά που διαθέτει κάθε φυτώριο θα υπάρχουν και ορισμένα που όσο επιμελώς και αν τα φροντίσουμε μοιραία θα οδηγηθούν σε μαρασμό, ή στην καλύτερη περίπτωση ποτέ δεν θα φτάσουν το επιθυμητό μέγεθος ή την ανθοφορία που έχουν άλλα του ίδιου είδους.

Εκτός του ξεχωριστού και κάποιες φορές προβληματικού ...dna κάθε φυτού υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δημιουργούν αδύναμα φυτά, τα οποία ακόμη και με την καλύτερη δυνατή φροντίδα δεν θα αναπτυχθούν ικανοποιητικά:

Η μεταφύτευση στη λάθος εποχή

Η πολύ γρήγορη μεταφύτευση φυτών που προμηθευθήκαμε από κάποιο φυτώριο είναι επίσης ένας πολύ συχνός λόγος που αυτά οδηγούνται σε ...ανεξήγητο μαρασμό.

Στην πραγματικότητα κανένα ανθοφόρο δεν θα πρέπει να μεταφυτεύεται όσο βρίσκεται σε περίοδο ανθοφορίας. Η αλλαγή χώματος και περιβάλλοντος σε ένα φυτό που βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής ανθών, εκτός αν πρόκειται για νέα φυτά πολύ μικρού μεγέθους, πολλαπλασιάζει το στρες που έτσι κι αλλιώς δέχεται κάθε φυτό κατά την μεταφύτευση και επηρεάζει σημαντικά το ριζικό του σύστημα.

Έτσι είναι πολύ συχνό το φαινόμενο τα ολάνθιστα και υγιή φυτά που διαλέξαμε στο φυτώριο να καταλήξουν στα ...σκουπίδια μέσα σε λίγες εβδομάδες, αν αποπειραθούμε να τα εγκαταστήσουμε σε νέα γλάστρα ή στο έδαφος όσο ακόμη ανθοφορούν.

Η διαδικασία μεταφύτευσης, εκτός μετά το τέλος ή πριν την αρχή της ανθοφορίας, θα πρέπει να γίνεται και σε περιόδους που επικρατούν ήπιες συνθήκες και κανονικές θερμοκρασίες. Με ελάχιστες εξαιρέσεις κάποιων ειδών, που μπορούν να μεταφυτευθούν και τον χειμώνα, οι καταλληλότερες εποχές για τα περισσότερα καλλωπιστικά είναι η άνοιξη ή νωρίς το φθινόπωρο.

Η σημασία του τρόπου πολλαπλασιασμού

Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται ένα φυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει σημαντικά την μετέπειτα ανάπτυξή του.

Τα προερχόμενα από μοσχεύματα φυτά, μια τακτική πολλαπλασιασμού ιδιαίτερα δημοφιλής για ερασιτέχνες κηπουρούς, συχνά δημιουργεί πιο αδύναμα φυτά σε σχέση με τον πολλαπλασιασμό με σπόρους, ακόμη και από εύρωστα μητρικά φυτά. Αντίστροφα, κάποια άλλα είδη ενώ μπορούν να πολλαπλασιαστούν και με τους δύο τρόπους, αποδίδουν πολύ πιο ικανοποιητικά όταν χρησιμοποιούνται μοσχεύματα αντί για σπόρους.



Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του μη κατάλληλου τρόπου πολλαπλασιασμού είναι η δημιουργία φυτών τα οποία ενώ αναπτύσσονται δεν ανθοφορούν ποτέ ή παρουσιάζουν εξαιρετικά μειωμένη ανθοφορία σε σχέση με το μητρικό φυτό.



Γι΄ αυτό και δημιουργώντας νέα φυτά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος είναι ο προσφορότερος τρόπος πολλαπλασιασμού του κάθε είδους, σε ερασιτεχνικές καλλιέργειες.

Παλιές ποικιλίες και σύγχρονες κλιματολογικές συνθήκες

Αγαπημένες των περισσότερων κηπουρών είναι οι παλιές αυθεντικές ποικιλίες καλλωπιστικών ειδών, τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα και πολλά ακόμη ανθοφόρα.

Είτε τα δημιουργούμε από μοσχεύματα τέτοιων φυτών, οπουδήποτε τα εντοπίσουμε, είτε τα προμηθευτούμε από φυτώριο, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι πρόκειται για ποικιλίες που αναπτύσσονταν κάποτε σε εντελώς διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.



Η άνοδος της θερμοκρασίας, η έντονη ακτινοβολία του ήλιου και παράγοντες όπως οι ρύποι στην ατμόσφαιρα είναι στοιχεία για τα οποία οι παλαιότερες ποικιλίες δεν είναι ...εκπαιδευμένες και στις οποίες συχνά δεν προσαρμόζονται. Έτσι πολλές φορές, παρ΄ όλες τις φροντίδες, τα φυτά δεν αναπτύσσονται το ίδιο καλά όσο οι υβριδικές σύγχρονες ποικιλίες, που δημιουργούνται σε όλα τα είδη ακριβώς γι΄αυτό το λόγο. Για να αντέχουν περισσότερο στις σύγχρονες κλιματικές συνθήκες και αλλαγές.





Γενικά, δεν είναι σπάνιο κάποια φυτά να μην ευδοκιμούν χωρίς αυτό να οφείλεται σε εμάς και χωρίς τεκμηριωμένη εξήγηση. Αφού αποκλείσετε βεβαίως μια μη εμφανή ασθένεια (μύκητες στο χώμα, προβλήματα στο ριζικό σύστημα κλπ), μια λάθος μεταφύτευση ή παρόμοιους παράγοντες απλά αποδεχτείτε ότι μοιραία κάποια φυτά δεν θα επιβιώσουν όση φροντίδα και αν τους παρέχετε και ότι θα είχαν την ίδια μοίρα ακόμη και αν αντί για τον δικό σας είχαν καταλήξει σε κάποιον άλλο κήπο ή μπαλκόνι

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