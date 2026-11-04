Η Black Friday του 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου. Οι προσφορές, ωστόσο, αναμένεται να αρχίσουν νωρίτερα, από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ενώ η Cyber Monday θα ακολουθήσει τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026.

Η Black Friday, ή Μαύρη Παρασκευή, ορίζεται συνήθως την τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου και ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια, η διάρκεια των προσφορών έχει επεκταθεί σημαντικά.

Στην Ελλάδα, από το 2018, κατά την τρίτη χρονιά εφαρμογής της, η Black Friday άρχισε να παίρνει τη μορφή της «Black Week». Από το 2024, οι μεγάλες αλυσίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα ξεκινούν τις προσφορές από τις αρχές Νοεμβρίου, σε μια πρακτική που έχει επικρατήσει ως «Black Month».

Οι μειωμένες τιμές επεκτείνονται σταδιακά μέσα στον μήνα και πολλές επιχειρήσεις τις διατηρούν έως το τέλος του Νοεμβρίου. Η διεύρυνση της περιόδου επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν αγορές νωρίτερα και πιο στοχευμένα, αποφεύγοντας τον συνωστισμό και την πίεση μιας μόνο ημέρας.

Αντίστοιχη πρακτική αναμένεται και το 2026, με τις μεγάλες προσφορές να ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, πριν από την καθιερωμένη Black Friday της 27ης Νοεμβρίου.

Φέτος, για πέμπτη φορά τα τελευταία χρόνια, δεν διεξάγονται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό αναμένεται να δώσει σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προχωρήσουν νωρίτερα σε πιο «γενναίες» προσφορές.

Η Black Friday ξεκίνησε ως συνήθεια στις ΗΠΑ και, λόγω της επιτυχίας της, υιοθετήθηκε στη συνέχεια και από άλλες χώρες. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν τα λογιστικά φύλλα και οι αποδείξεις ήταν χειρόγραφα, τα καταστήματα χρησιμοποιούσαν δύο χρώματα μελανιού για την καταγραφή των στοιχείων.

Με κόκκινο σημείωναν τις ημέρες με αρνητικό ισολογισμό πωλήσεων και με μαύρο εκείνες με θετικό απολογισμό. Η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως η πρώτη ημέρα των πωλήσεων της χριστουγεννιάτικης περιόδου, με αυξημένους τζίρους, από όπου προήλθε και η ονομασία Black Friday.

Ο θεσμός έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Δανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Πολωνία. Κάθε χρόνο συμμετέχουν όλο και περισσότεροι λιανέμποροι.

Τρεις ημέρες μετά την Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία αφορά αποκλειστικά αγορές μέσω διαδικτύου. Το 2026 θα πέσει τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου.

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