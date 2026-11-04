2026-11-04 08:27:17

Σημαντική αύξηση καταγράφεται το 2026 στο μέσο εφάπαξ που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου.Ειδικότερα, το μέσο πληρωτέο εφάπαξ για τους ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Πρόνοιας ΟΣΕ ανήλθε στις 99.499 ευρώ, έναντι 72.429 ευρώ που είχε διαμορφωθεί το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση sidirodromikanea

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