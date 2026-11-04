2026-11-04 08:27:17
Φωτογραφία για Αύξηση 27,2% στο μέσο εφάπαξ των συνταξιούχων του ΟΣΕ το 2026.
Σημαντική αύξηση καταγράφεται το 2026 στο μέσο εφάπαξ που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου.Ειδικότερα, το μέσο πληρωτέο εφάπαξ για τους ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Πρόνοιας ΟΣΕ ανήλθε στις 99.499 ευρώ, έναντι 72.429 ευρώ που είχε διαμορφωθεί το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση sidirodromikanea
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