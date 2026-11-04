2026-11-04 11:02:55

Η «Μεγάλη Εικόνα» κατέκτησε την πρώτη θέση στη Late Night Ζώνη, σημειώνοντας 7,2% στο δυναμικό κοινό. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Πρόσωπο με Πρόσωπο – Αμερικανικές Εκλογές» με 7,1%, σε μια ιδιαίτερα κοντινή αναμέτρηση.



Η εκπομπή «Αμερικανικές Εκλογές» στον ΣΚΑΙ κατέγραψε 5,7%, ενώ το «Η Αμερική Ψηφίζει» στο OPEN σημείωσε 3,7%.



Πηγή: tvnea.com



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