2026-11-04 11:02:55
Φωτογραφία για Late Night Ζώνη: Πρώτη η «Μεγάλη Εικόνα» – Σε κοντινή απόσταση το «Πρόσωπο με Πρόσωπο»
Η «Μεγάλη Εικόνα» κατέκτησε την πρώτη θέση στη Late Night Ζώνη, σημειώνοντας 7,2% στο δυναμικό κοινό. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Πρόσωπο με Πρόσωπο – Αμερικανικές Εκλογές» με 7,1%, σε μια ιδιαίτερα κοντινή αναμέτρηση.

Η εκπομπή «Αμερικανικές Εκλογές» στον ΣΚΑΙ κατέγραψε 5,7%, ενώ το «Η Αμερική Ψηφίζει»  στο OPEN  σημείωσε 3,7%.

Πηγή: tvnea.com
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