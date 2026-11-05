





Ας δούμε τις ...σαλατιέρες αλλιώς

Βήμα - βήμα ο τρόπος για να φτιάξετε μια εντυπωσιακή φωτεινή μπάλα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.Θα χρειαστείτε 2 ίδια γυάλινα διαφανή μπολ-σαλατιέρες, με σχέδιο 1 πλαστικό ή γυάλινο κυπελάκι, που η βάση του να είναι ελαφρά πιο στενή από το επάνω μέρος ξύλινο κρίκο κουρτίνας φωτάκια led έντονου φωτισμού, σε συρμάτινο καλώδιο σπρέϊ αμμοβολής (frosting) μεταλλικό χρώμα σε χρυσαφί απόχρωση ισχυρή κόλλα γενικής χρήσης ή πιστόλι σιλικόνης υφασμάτινο φιόγκο ή κορδέλα και χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά ή φυσικά κλαδάκια1. Το βάψιμο των μπολ

Βάψτε αρχικά την εξωτερική επιφάνεια των μπολ με το σπρέϊ.



Το σπρέϊ αμμοβολής (frosting) δίνει στο γυαλί με έντονα υπόλευκη, ημιδιάφανη όψη, που το κάνει να μοιάζει «παγωμένο».



Για να πετύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα θα χρειαστεί να ψεκάσετε επαναλαμβανόμενα αρκετές φορές και με μικρή ποσότητα χρώματος κάθε φορά.



Προτιμήστε το βάψιμο να γίνει σε εξωτερικό χώρο και προστατέψτε γύρω επιφάνειες και αντικείμενα με εφημερίδες.

2. Η σύνδεση των μπολ

Αφού το χρώμα στεγνώσει εντελώς τοποθετήστε στο εσωτερικό του ενός μπολ τα φωτάκια, αφήνοντας εκτός το τμήμα του καλωδίου που περιέχει το φις ή το κουτάκι για τις μπαταρίες, ανάλογα με τον τύπο led που θα χρησιμοποιήσετε.

Φροντίστε το σύρμα να είναι χαλαρό σε όλα τα σημεία, έτσι ώστε τα led να «απλώνονται» στο εσωτερικό του μπολ και να μην είναι συγκεντρωμένα σε ένα σημείο



Ενώστε στο χείλος τους τα δύο μπολ, ώστε να σχηματίζουν μια «μπάλα», χρησιμοποιώντας περιμετρικά κόλλα ή πιστόλι σιλικόνης.



Αφαιρέστε την πιθανώς περισσή ποσότητα κόλλας ή σιλικόνης που εξέχει γύρω από το χείλος και αφήστε την ένωση να σταθεροποιηθεί πλήρως.

3. Η προσαρμογή των υπόλοιπων κομματιών

Βάψτε το κυπελάκι και τον κρίκο με το ακρυλικό χρυσαφί χρώμα.



Χρησιμοποιείστε πινέλο ή σφουγγαράκι, δημιουργώντας τοπικές ανομοιομορφίες στο χρώμα, έτσι που η τελική υφή να μοιάζει με μεταλλικό αντικείμενο.





soulouposeto

Κολλήστε το κυπελάκι στο κέντρο της μπάλας και ακριβώς στο κέντρο του κολλήστε και τον κρίκο.Κολλήστε ή προσαρμόστε τα διακοσμητικά που έχετε επιλέξει με τρόπο που ...τεχνηέντως να καλύπτουν ελαφρά τον κρίκο και το κυπελάκι.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιτραπέζιες διακοσμήσεις και συνθέσεις πχ πάνω σε έναν μπουφέ, στην τραπεζαρία ή στον στολισμό του γιορτινού τραπεζιού. Αν επιλέξετε μπολ πολύ μεγάλου μεγέθους μια τέτοια μπάλα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και τοποθετημένη στο δάπεδο, πλαισιωμένη με ένα - δύο ακόμη μεγάλου μεγέθους χριστουγεννιάτικα στοιχεία ή στη βάση του δέντρου. Επίσης, ιδιαίτερα εντυπωσιακές συνθέσεις μπορούν να δημιουργηθούν και με όχι μία αλλά περισσότερες μπάλες δημιουργημένες με μπολ σε διαφορετικά μεγέθη ή και σχέδια.Tips:Δοκιμάστε πρώτα τα σχήματα. Το σχήμα σε μπολ και κυπελάκι είναι βασικά για την τελική μορφή της κατασκευής. Πριν αποφασίσετε ακριβώς τι θα χρησιμοποιήσετε και πριν κολλήσετε ο,τιδήποτε, δοκιμάστε διαφορετικούς συνδυασμούς για να δείτε ποια αναλογία σας αρέσει περισσότερο. Ειδικά για το κυπελάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα γυάλινο κηροπήγιο για ρεσό σε αυτό το σχήμα, ένα καπάκι πλαστικής συσκευασίας, ένα ποτηράκι μιας χρήσης κλπ.Στο μπολ επίσης, αυτά με έντονα ανάγλυφα σχέδια δημιουργούν πιο εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα.Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλαστικά διαφανή μπολ, από σκληρό πλαστικό, αρκεί η όψη τους όταν βαφτούν να θυμίζει γυαλί.Κάντε μια δοκιμή με το σπρέι. Σε ένα πρόχειρο γυάλινο ή πλαστικό αντικείμενο δοκιμάστε την απόσταση και την πίεση ψεκασμού που χρειάζεται για κάθε στρώση. Έτσι θα αποφύγετε στην τελική κατασκευή σημεία με υπερβολικό χρώμα ή ανομοιόμορφο αποτέλεσμα.Τα φυσικά διακοσμητικά να βγαίνουν εύκολα. Αν χρησιμοποιήσετε κλαδάκια ή άλλο φυσικό υλικό, στερεώστε τα πάνω στον ήδη κολλημένο φιόγκο με τρόπο που να μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν όταν ξεραθούν.Παίξτε με τις λεπτομέρειες. Εκτός από το μέγεθος και το σχήμα των βασικών αντικειμένων και τα διακοσμητικά όπως και η απόχρωση αλλά και η ένταση των led αλλάζουν αισθητά την τελική όψη της κατασκευής. Θερμό ή ψυχρό φως, διακριτικό ή περισσότερο έντονο, αποχρώσεις σε κορδέλα και διακοσμητικά κλπ Επιλέξτε τα στοιχεία με τρόπο που το αποτέλεσμα να ταιριάζει με τη συνολική γιορτινή διακόσμηση στο σημείο που θα τοποθετήσετε τη μπάλα.