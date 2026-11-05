Αφέψημα από τη ρίζα της κολλιτσίδαςΗ ρίζα της κολλιτσίδας κρύβει μέσα της τη γήινη δύναμη του βοτάνου.Για να την απελευθερώσω στο νερό, χρειάζομαι λίγο χρόνο και ήπια θερμότητα, ώστε τα πολύτιμα συστατικά της να περάσουν στο ρόφημά μου.Σε ένα μικρό σκεύος βράζω περίπου ένα μεγάλο φλιτζάνι νερό.Μόλις αρχίσει να κοχλάζει, χαμηλώνω τη θερμοκρασία και προσθέτω δύο κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένη ρίζα κολλιτσίδας.Σκεπάζω το σκεύος και αφήνω τη ρίζα να σιγοβράσει για ακόμη πέντε λεπτά.Στη συνέχεια αποσύρω το σκεύος από τη φωτιά και αφήνω το αφέψημά μου να σταθεί για περίπου μισή ώρα, μέχρι να κρυώσει εντελώς.Μπορώ να πίνω μέχρι ένα φλιτζάνι την ημέρα.Το ίδιο αφέψημα μπορώ να το χρησιμοποιήσω και εξωτερικά, για να πλύνω περιοχές του δέρματος που παρουσιάζουν προβλήματα.Αν θέλω να συνδυάσω την κολλιτσίδα με άλλα βότανα, μπορώ να τη συναντήσω σε ένα φυτικό μείγμα μαζί με τη ρίζα του αγριοράδικου και το κόκκινο τριφύλλι.Το αφέψημά της έχει μια ευχάριστη, γλυκιά και καταπραϋντική γεύση, συνοδευόμενη από ένα αρκετά έντονο, χαρακτηριστικό άρωμα.Αν η γεύση της με ξενίζει, μπορώ να προσθέσω λίγο μέλι ή μερικές σταγόνες φρέσκου χυμού λεμονιού.#. Έγχυμα από τα φύλλα και τους μίσχους της κολλιτσίδαςΤα φύλλα και οι μίσχοι της κολλιτσίδας μού προσφέρουν έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσω το αγαπημένο και πολύτιμο βότανο!Εδώ δεν χρειάζεται να βράσω το ίδιο το βότανο• αρκεί το ζεστό νερό και λίγος χρόνος για να πραγματοποιηθεί η έγχυση.Σε ένα σκεύος με καπάκι ρίχνω 400 ml νερό και το αφήνω να βράσει.Μόλις αρχίσει ο βρασμός, απομακρύνω το σκεύος από την εστία και προσθέτω μία κουταλιά της σούπας αποξηραμένα φύλλα και μίσχους κολλιτσίδας.Σκεπάζω αμέσως και αφήνω το βότανο μέσα στο ζεστό νερό για δεκαπέντε λεπτά, όσο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η έγχυση.Στη συνέχεια σουρώνω το έγχυμά μου σε ένα φλιτζάνι.Αν επιθυμώ να του δώσω μια διαφορετική γευστική νότα, προσθέτω μία κουταλιά μέλι ή τον χυμό μισού λεμονιού.Ωστόσο, προτιμώ να απολαμβάνω τα περισσότερα βότανα στη φυσική τους γεύση, χωρίς να παρεμβαίνω στο άρωμα και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.Μπορώ να πίνω ένα φλιτζάνι την ημέρα, εφόσον η χρήση και η δοσολογία είναι κατάλληλες για εμένα.#. Μια σημαντική υπενθύμισηΗ κολλιτσίδα (Arctium lappa) είναι ένα βότανο με ενδιαφέρουσες βιολογικές δράσεις, μεταξύ των οποίων έχουν μελετηθεί οι αντιοξειδωτικές,διουρητικές και υπογλυκαιμικές της ιδιότητες.Η βιολογική δραστηριότητα ενός βοτάνου όμως, είναι ένας ακόμη λόγος να το προσεγγίζω με γνώση και σεβασμό.Πριν χρησιμοποιήσω την κολλιτσίδα, ιδιαίτερα αν λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή, φροντίζω να γνωρίζω τις ιδιότητές της, τις πιθανές αλληλεπιδράσεις και τις αντενδείξεις της.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν λαμβάνονται φάρμακα για τη ρύθμιση του σακχάρου ή της αρτηριακής πίεσης.....στο άρθρο μου:Κολλιτσίδα/Arctium lappa -Ισχυρότατο αντικαρκινικό, διουρητικό και αποτοξινωτικό βότανο - σας δίνω αναλυτικά όλες τις ιδιότητες, δράσεις και χρήσεις του πολύτιμου βοτάνου!κείμενο και επιμέλεια κειμένου ntina/thalia - botanologia.gr