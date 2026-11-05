2026-11-05 00:02:57

Με συγκλονιστικές καταθέσεις επιζώντων συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 18 Νοεμβρίου με νέες μαρτυρίες.Επιβάτες του δεύτερου και τρίτου βαγονιού περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης, τον πανικό που επικράτησε, τις εστίες φωτιάς και την αγωνιώδη προσπάθεια διαφυγής. Κοινό στοιχείο στις καταθέσεις τους sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ