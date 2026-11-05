Οι υπόγειοι γίγαντες των Άλπεων: Mont Cenis και Brenner, οι μεγαλύτερες σιδηροδρομικές σήραγγες υπό κατασκευή στον κόσμο.
2026-11-05 06:56:38
Με μήκος 57,5 και 55 χιλιομέτρων αντίστοιχα, τα δύο κολοσσιαία έργα αποτελούν την αιχμή της παγκόσμιας σιδηροδρομικής μηχανικής και επανασχεδιάζουν τις μεταφορές στην ΕυρώπηΚαθώς ο σιδηρόδρομος αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της βιώσιμης κινητικότητας, ορισμένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα στην ιστορία των μεταφορών εξελίσσονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γιγαντιαία μηχανήματα sidirodromikanea
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