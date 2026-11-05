2026-11-05 06:56:38
Φωτογραφία για Οι υπόγειοι γίγαντες των Άλπεων: Mont Cenis και Brenner, οι μεγαλύτερες σιδηροδρομικές σήραγγες υπό κατασκευή στον κόσμο.
Με μήκος 57,5 και 55 χιλιομέτρων αντίστοιχα, τα δύο κολοσσιαία έργα αποτελούν την αιχμή της παγκόσμιας σιδηροδρομικής μηχανικής και επανασχεδιάζουν τις μεταφορές στην ΕυρώπηΚαθώς ο σιδηρόδρομος αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της βιώσιμης κινητικότητας, ορισμένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα στην ιστορία των μεταφορών εξελίσσονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γιγαντιαία μηχανήματα sidirodromikanea
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Ελεγκτικό Συνέδριο: Υπέρ κλιμακωτού υπολογισμού της ΕΑΣ ο γενικός επίτροπος Επικρατείας.
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