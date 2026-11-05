2026-11-05 06:56:38

Με μήκος 57,5 και 55 χιλιομέτρων αντίστοιχα, τα δύο κολοσσιαία έργα αποτελούν την αιχμή της παγκόσμιας σιδηροδρομικής μηχανικής και επανασχεδιάζουν τις μεταφορές στην ΕυρώπηΚαθώς ο σιδηρόδρομος αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της βιώσιμης κινητικότητας, ορισμένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα στην ιστορία των μεταφορών εξελίσσονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γιγαντιαία μηχανήματα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ