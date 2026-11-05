2026-11-05 11:29:22

Το Happy Day στον Alpha διατήρησε την πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, σημειώνοντας 17,3% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Κοινωνία Ώρα MEGA με 15,8%, ενώ το Stars System ακολούθησε με 10,5%.



Το Σήμερα κατέγραψε 8,6%, η Ώρα Ελλάδος σημείωσε 7,3% και το Καλημέρα Ελλάδα 6,9%. Την κατάταξη ολοκλήρωσε το Νωρίς Νωρίς με 4,5%.



Πηγή: tvnea.com



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