2026-11-05 11:29:22
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Θρίαμβος για το MEGA με την ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ
Το ποδόσφαιρο μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην Prime Time Ζώνη, με τον αγώνα ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης για το UEFA Champions League στο MEGA να εκτοξεύεται στο 25,9% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Μία Γυναίκα» με 15,4%, ενώ το «Σόι σου» (Ε) σημείωσε 14,4%.

Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» κατέγραψε 12,0%, με το «Νταντά της Γειτονιάς» (Ε) να ακολουθεί στο 10,2%. Το First Dates σημείωσε 9,3%, ενώ ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το «Νησί» (Ε) ισοβάθμησαν στο 9,2%.

Το «Ντέρτι» κινήθηκε στο 11,7%, το «Κρίνο και Αγκάθι» στο 8,6%, οι «Μπλε Ώρες» στο 6,4%, ενώ ο «Πύργος του Ντάουντον» – Γ’ Κύκλος κατέγραψε 1,0%.

Πηγή: tvnea.com
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