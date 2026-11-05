2026-11-05 11:29:22
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις Αποκαλύψεις
Οι Αποκαλύψεις κατέκτησαν την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη, σημειώνοντας 14,9% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Live You με 10,1%, ενώ το Studio στις 3 ακολούθησε με 7,8%.

Η Pop Μαγειρική  κατέγραψε 2,2%, το Στούντιο 4 σημείωσε 1,8% και το Ρεπορτάζ Τώρα! ολοκλήρωσε την κατάταξη με 1,6%.

Πηγή: tvnea.com
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