2026-11-05 11:29:22
Οι Αποκαλύψεις κατέκτησαν την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη, σημειώνοντας 14,9% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Live You με 10,1%, ενώ το Studio στις 3 ακολούθησε με 7,8%.
Η Pop Μαγειρική κατέγραψε 2,2%, το Στούντιο 4 σημείωσε 1,8% και το Ρεπορτάζ Τώρα! ολοκλήρωσε την κατάταξη με 1,6%.
Πηγή: tvnea.com
Η Pop Μαγειρική κατέγραψε 2,2%, το Στούντιο 4 σημείωσε 1,8% και το Ρεπορτάζ Τώρα! ολοκλήρωσε την κατάταξη με 1,6%.
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ