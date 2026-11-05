2026-11-05 11:29:22

Το Live News κυριάρχησε στην απογευματινή ζώνη, καταγράφοντας 19,4% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 13,6%, ενώ το Deal σημείωσε 13,3%.



Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) κατέγραψαν 12,6%, με το Cash or Trash να ακολουθεί στο 11,2%.



Οι «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» σημείωσαν 4,5%, το «Διαχωρίζω τη θέση μου» 3,4%, οι «Κουτσουπιές» 3,1%, το «Κάτι Ψήνεται» 2,9%, οι «Καθαρές Κουβέντες» 2,7% και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) 2,2%.



Πηγή: tvnea.com



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