2026-11-05 11:29:22
Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» κυριάρχησε στη Late Night Ζώνη, καταγράφοντας 18,6% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό. Η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού έφτασε μέχρι 24,3%.
Το Post Game ακολούθησε με 7,2%, διαμορφώνοντας την εικόνα της τηλεθέασης στη μεταμεσονύκτια ζώνη.
Πηγή: tvnea.com
Το Post Game ακολούθησε με 7,2%, διαμορφώνοντας την εικόνα της τηλεθέασης στη μεταμεσονύκτια ζώνη.
Πηγή: tvnea.com
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