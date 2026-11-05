2026-11-05 11:29:22

Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» κυριάρχησε στη Late Night Ζώνη, καταγράφοντας 18,6% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό. Η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού έφτασε μέχρι 24,3%.



Το Post Game ακολούθησε με 7,2%, διαμορφώνοντας την εικόνα της τηλεθέασης στη μεταμεσονύκτια ζώνη.



Πηγή: tvnea.com



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